‘센트레빌 아스테리움 거제’, 11일 당첨자 발표…24일부터 정당계약

동부건설은 경남 거제시 상동동에 ‘센트레빌 아스테리움 거제’를 공급한다고 밝혔다.

‘센트레빌 아스테리움 거제’는 경상남도 거제시 상동동 일원에 위치하며, 지하 3층에서 지상 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡와 99㎡, 총 1307가구 규모로 조성된다.

단지는 8월 11일 청약 당첨자를 발표하며, 8월 24일부터 26일까지 정당계약을 진행할 예정이다. 계약금은 분양가의 5%로 책정했으며, 1차 계약금 500만 원 정액제를 적용한다. 중도금 대출에는 공급대금의 60% 범위에서 무이자 조건을 적용할 예정이다.

단지는 전 가구에 4Bay 판상형 맞통풍 구조를 적용하고, 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 고려했다. 현관창고와 드레스룸 등 수납공간도 갖췄으며 전용면적 99㎡에는 알파룸이 제공된다.

주차장은 모두 지하에 배치하고 지상에는 녹지 공간 ‘그랜드 그린 3600’, 약 120m 길이의 복합 놀이공간 ‘그랜드 플레이 120’, 캠핑장과 펫파크로 구성된 ‘캠프 펫프렌즈’ 등의 조경시설을 마련할 예정이다. 단지 입구에는 문주 ‘아스터 루미너스 게이트’가 설치된다.

커뮤니티 시설로는 단지 내 수영장 ‘센트웰 아쿠아 비스타’와 약알칼리성 광천수 사우나, ‘아스터 스카이라운지’, 피트니스센터 ‘바이오필릭 피트니스’, 스크린 골프 라운지, 센트웰 가든스위트, 웰컴 글로우 라운지, 프라이빗 오피스, 올데이다이닝 등이 계획됐다.

도서관과 독서실 형태의 ‘라이브러리 랩’에는 교보문고 도서 큐레이션 서비스가 적용될 예정이다. 종로엠스쿨과 연계한 교육 프로그램 유치도 계획돼 있다. 키즈 플레이 그라운드, 다함께돌봄센터, 어린이집 등도 조성될 예정이다.

단지는 거제중앙로, 계룡로, 국도우회도로, 거제동서로 등이 인접해 거제 도심과 주변 지역으로 이동할 수 있다. 입주민 전용 셔틀버스도 운영할 계획이다.

단지 앞에는 고현초가 위치하며 고현중, 거제상문중, 거제상문고 등도 인접해 있다. 단지 인근에는 거제중앙도서관이 2030년 준공될 예정이다.

분양 관계자에 따르면 차량으로 삼성중공업 거제조선소와 한화오션까지 각각 10분대에 이동할 수 있다. 홈플러스, 고현시장, 거제농수산물종합유통센터, 거붕백병원, 거제시청 등도 차량으로 10분 내외에 이용할 수 있다고 설명했다.

견본주택은 경남 거제시 고현동에 위치해 있으며, 입주는 2029년 8월 예정이다.

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