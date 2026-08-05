[속보] 李대통령 “군사쿠데타 모두 육사 출신들이…통합하면 가능성 줄 것”

이재명 대통령은 5일 “군사 쿠데타 재발을 막기 위해 육·해·공군 사관학교를 통합하는 방안을 검토해야 한다”며 통합 사관학교 추진 필요성을 강조했다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 외교부(재외동포청), 통일부, 국방부(병무청·방위사업청), 국가보훈부 업무 보고에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국방부 업무보고에서 “지금까지 대한민국에서 발생한 군사 쿠데타는 모두 육군에서 벌어진 일 아니냐”며 “육군사관학교 출신들이 저지른 일인데, 그에 대해 제대로 책임을 물은 적이 있었느냐”라고 물었다.

이어 “군별로 따로 떼어서 군을 육성하고, 아주 장기간 특정 군종이 군대를 압도적으로 장악하고, 가끔 쿠데타를 일으켜 나라를 절단내고 난 다음 아무런 책임을 안지면 되나”라며 “통합을 하면 이런 가능성이 좀 줄어들지 않겠나”라고 말했다.

특히 윤석열 정부의 비상계엄 사태를 거론하며 “(군인들이) 앞으로 또 (쿠데타를) 할 수도 있지 않나. 누가 또 쿠데타를 할 것이라고 상상을 했겠는가”라며 “대한민국이 민주화가 되고 전 세계가 바라보는 선진국이 됐는데 육군 장성이 동조해서 군사 친일 쿠데타를 할 것으로 생각을 했겠나”라고 반문하기도 했다.

또 “지난 일이고 진압이 됐다고 적당히 넘어갈 일이 아니다”라며 “성공했다면 옛날처럼 육군 대위들이 (정부를) 다 감시하지 않았겠나. 언론사들 부사관들이 들어가서 (원고를) 찍찍 그어가며 인터넷 검열을 하지 않았겠나”라고 우려했다.

그러면서 “대다수 장병은 국가에 충성하며 군인의 소명을 다 하고 있는데, 일부가 이런 용서 못 할 짓을 벌인다”며 “그런 소지를 없애야 한다”고 덧붙였다.

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