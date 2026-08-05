바나나킥 먹으려다 '머쓱'…2500만 조회수 폭발한 아기에게 준 농심의 '깜짝 선물'

바나나킥을 손에 쥔 채 엄마 눈치를 살피던 12개월 아기의 '머쓱'한 행동이 사회관계망서비스(SNS)에서 폭발적인 조회수를 기록한 가운데, 농심이 이 아기를 위해 세상에 하나뿐인 특별한 과자를 제작해 선물했다.

지난 3월 인스타그램에 공개된 한 영상에서 12개월 된 아기는 농심의 바나나킥 봉지에서 과자를 하나 꺼내 입으로 가져가려 했다.

바나나킥을 먹으려다 엄마의 제지에 머쓱한 표정을 짓는 12개월 아기의 모습이 SNS에서 2500만 회가 넘는 조회수를 기록한 가운데, 농심은 해당 아기를 위해 바나나킥·메론킥·망고킥을 특별 제작해 선물했다. 인스타그램 '@j.yeon____' 캡처

그러자 엄마가 "안 되는데"라며 장난을 쳤고, 아기는 행동을 멈춘 뒤 바나나킥 봉지를 바라보다가 머쓱한 듯 뒤통수를 긁적였다.

짧은 영상 속 아기의 행동이 귀여움을 자아내면서 해당 영상은 인스타그램에서 조회수 약 2500만 회, 좋아요 약 149만 개, 댓글 약 1만2000여 개를 기록하며 큰 화제를 모았다.

이 영상을 눈여겨본 곳은 바나나킥을 만드는 농심이었다. 농심 스낵 담당 마케팅팀의 막내 사원 오영주 주임이 해당 영상을 우연히 발견한 뒤 선물 이벤트를 직접 기획한 것으로 전해졌다.

농심은 아기를 위해 기존 제품보다 훨씬 큰 크기의 특별 제작 과자를 만들었다.

바나나킥뿐만 아니라 메론킥과 망고킥까지 함께 제작했으며, 포장지에는 아기의 얼굴 사진과 함께 "바나나킥 베이비"라는 문구를 넣었다. 대형 봉지 안에는 실제 판매되는 크기의 과자가 약 20개 들어갔다.

지난 7월 선물을 받은 아기의 엄마는 자신의 인스타그램에 후속 숏폼 영상을 게재하며, 과자의 크기를 직접 비교하며 "아기 키가 80㎝인데 (과자가) 더 크다"고 말했다. 이어 "아이 둘이 들어가도 널널할 정도"라며 특별 제작된 과자의 크기에 놀라움을 나타냈다.

또 "며칠 전 농심 쪽에서 선물을 보내주신다고 하셔서 가볍게 바나나킥 정도일 줄 알았다"며 "생각보다 훨씬 정성 가득하고 값진 선물을 보내주셨다"며 감사 인사를 전했다.

해당 후속 영상 역시 화제를 모았다. 공개 이후 조회수 약 242만 회, 좋아요 약 14만 개를 기록하면서 원본 영상에 이어 높은 관심을 받았다.

농심의 '킥' 시리즈도 최근 제품군을 확대하고 있다.

농심에 따르면, 바나나킥은 1978년 출시된 농심의 장수 스낵으로, 메론킥은 2025년 4월 출시됐다. 망고킥은 2026년 5월 출시된 제품으로, 농심은 이를 바나나킥과 메론킥에 이은 '킥 시리즈' 세 번째 제품이라고 소개했다.

특히 농심은 "망고킥 출시 당시 바나나킥이 1978년 출시된 장수 스낵"이며, "메론킥은 약 50년 만에 선보인 킥 시리즈 신제품"이라고 설명했다. 이어 "지난해 메론킥 출시 이후 킥 시리즈 전체 매출이 2024년 대비 2025년 약 70% 증가했다"고도 밝혔다.

다만 이번에 아기에게 전달된 대형 과자는 일반 판매 제품이 아니다. 농심 관계자는 특별 제작한 제품으로 상시 판매할 계획은 없다고 밝혔다.

<뉴시스>

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