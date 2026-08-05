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李대통령 "10조 들여 평택기지 지었는데…美 공여지 반환 늦어"

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안규백 "미군측 약간 소극적인 자세" 언급에 "이래서 선불 주면 안돼"

이재명 대통령은 5일 "미군 공여지 반환 협상이 너무 늦어지는 것 같다"고 지적했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국방부 등의 업무보고에서 이같이 말한 뒤 "우리가 돈을 엄청나게 들여 평택 기지를 다 지어줘서 (미군이) 입주했는데도 (공여지를) 안 비워주는 데도 많고, 비워주기는 했는데 무슨 사업 절차가 안 됐다고 하며 사실상 우리가 못 쓰고 있는 건 정말 문제 아니냐"고 반문했다.

 

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다.


안규백 국방부 장관은 "미군 측에서 약간 소극적인 자세가 있어 저희가 촉구하고 있다"고 답했다.

이에 이 대통령은 "이래서 원래 선불을 주면 안 된다는 것"이라며 "원래 국가 간 신뢰라는 것 때문에 당연히 믿었겠지만 안 지켜져 오지 않았냐"고 했다.

그러면서 "우리가 평택 기지 짓는 데만 땅값 빼고 10조원 이상 들었다"며 "그런데도 아직도 거의 핑계에 가까운 이런저런 이유로 안 넘겨주고, 넘겨주고도 뭔가 하나씩 걸어놓고 쓰지 못하게 하는 건 진짜 문제"라고 지적했다.

이 대통령은 안 장관이 "속도감 있게 하겠다"고 말하자 "외교부도 마찬가지다. 외교부는 관여 안 하느냐"고 물었다.

이에 조현 외교부 장관도 "함께 노력해 왔지만 더 박차를 가하겠다"고 답했다.

이 대통령은 "상식적으로 말이 안 되는 일이라 하는 얘기"라고 강조했다.

<연합>


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