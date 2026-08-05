충북도 ‘뇌물 전과’ 특보 내정에 지역사회 반발

충북도가 뇌물 전과가 있는 박병국 전 경무관을 대외협력특별보좌관으로 임용하려 하자 지역사회에서 반발이 이어지고 있다.

김동원 국민의힘 충북도당위원장은 5일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “도민 상식과 동떨어진 박 전 경무관의 특보 내정을 즉각 철회하라”며 “대외협력특보는 중앙정부와 국회를 상대하는 핵심 요직으로 높은 도덕성이 요구된다”고 주장했다. 또 “박 전 경무관은 경찰 재직 시절 뇌물수수로 징역 2년6개월의 실형을 선고받았던 인물”이라며 “정치적 보은 인사 의혹에 대해 충북도는 검증 과정을 도민 앞에 낱낱이 밝혀야 한다”고 지적했다.

김동원 국민의힘 충북도당위원장이 5일 충북도청에서 기자회견을 하고 있다. 독자 제공

전날 충북참여자치시민연대와 공정한세상 등 지역 시민사회도 잇따라 성명을 내고 임용 반대 대열에 가세했다. 이들은 “인적 네트워크가 필요하다는 이유로 부패 전력자를 고위직에 앉히는 것은 정당화될 수 없다”고 입을 모았다.

여기에 비판은 이어질 전망이다. 당장 6일에도 충북시민사회단체연대회의의 기자회견이 예고됐다.

충북도는 “재정난 속에서 중앙정부와의 협력과 국비 확보를 위해 필요한 인사”라고 주장하고 있다. 도는 이날 박 전 경무관에 대한 면접을 치른 뒤 조만간 대외협력특보로 임용할 예정인 것으로 전해졌다.

박 전 경무관은 경찰대 1기로 2012년 뇌물죄로 징역 2년6개월을 선고받아 복역한 뒤 2015년 출소해 코나아이 부사장 겸 중국법인장을 지냈다. 이재명 경기도지사 시절에는 경기도시장상권진흥원 상임이사에 임명돼 지역화폐 업무를 맡았다.

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