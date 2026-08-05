충북도 ‘뇌물 전과’ 특보 내정에 지역사회 반발

잇따르는 시민사회 단체 비판 성명
충북도 “재정난 타개 위한 불가피 인사"
충북도가 뇌물 전과가 있는 박병국 전 경무관을 대외협력특별보좌관으로 임용하려 하자 지역사회에서 반발이 이어지고 있다.
김동원 국민의힘 충북도당위원장은 5일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “도민 상식과 동떨어진 박 전 경무관의 특보 내정을 즉각 철회하라”며 “대외협력특보는 중앙정부와 국회를 상대하는 핵심 요직으로 높은 도덕성이 요구된다”고 주장했다. 또 “박 전 경무관은 경찰 재직 시절 뇌물수수로 징역 2년6개월의 실형을 선고받았던 인물”이라며 “정치적 보은 인사 의혹에 대해 충북도는 검증 과정을 도민 앞에 낱낱이 밝혀야 한다”고 지적했다.
전날 충북참여자치시민연대와 공정한세상 등 지역 시민사회도 잇따라 성명을 내고 임용 반대 대열에 가세했다. 이들은 “인적 네트워크가 필요하다는 이유로 부패 전력자를 고위직에 앉히는 것은 정당화될 수 없다”고 입을 모았다.
여기에 비판은 이어질 전망이다. 당장 6일에도 충북시민사회단체연대회의의 기자회견이 예고됐다.
충북도는 “재정난 속에서 중앙정부와의 협력과 국비 확보를 위해 필요한 인사”라고 주장하고 있다. 도는 이날 박 전 경무관에 대한 면접을 치른 뒤 조만간 대외협력특보로 임용할 예정인 것으로 전해졌다.
박 전 경무관은 경찰대 1기로 2012년 뇌물죄로 징역 2년6개월을 선고받아 복역한 뒤 2015년 출소해 코나아이 부사장 겸 중국법인장을 지냈다. 이재명 경기도지사 시절에는 경기도시장상권진흥원 상임이사에 임명돼 지역화폐 업무를 맡았다.
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