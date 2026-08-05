"외부 침입흔적 없었다"…해병대 부사관 총기사망사고 본격 수사

해병대 1사단 부사관의 총기 사망 사고와 관련해 군과 경찰이 부검과 현장감식 등을 토대로 정확한 사고 경위 규명에 수사력을 모으고 있다.



현장에서는 외부 침입 흔적이나 외력에 의한 손상 정황이 발견되지 않은 가운데, 수사 당국은 총기·실탄 반출 경위와 무기고·탄약고 관리 실태 등도 조사하고 있다.

해병대 1사단

해병대는 이번 사고를 계기로 총기·탄약 관리 시스템 전반을 재점검하겠다고 밝혔다.



5일 해병대 등에 따르면 국방부와 해병대, 경북경찰청은 부사관 A씨의 사망 경위를 비롯해 사망 동기, 총기와 실탄 반출 경위 등을 수사하고 있다.



수사 당국은 총기와 실탄 관리 절차가 적절했는지 등도 들여다보고 있다.



이와 관련 군 경찰은 사건 현장에서 탄피와 총기, 남은 실탄 등을 수거해 수사하고 있다.



또 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고, 무기고 및 탄약고 출입 일지를 확인하는 한편 현장에서 발견된 스마트폰 포렌식 등을 진행하고 있다. 또 정확한 사고 경위를 파악하기 위해 주변인 조사도 진행하고 있다.



경찰은 지난 3일과 4일 합동 감식을 벌였고 4일에는 유가족이 입회한 가운데 부검을 진행했다.



현장감식과 부검 결과 사고 현장에 외부인의 출입 흔적은 없었다고 군 관계자는 전했다.



군 당국은 위력에 의한 손상 없이 총상에 의해 사망한 것으로 확인됐다고 밝혔다.



3일 오전 경북 포항에 있는 해병대 영외 간부숙소에서 A씨가 총기 사고로 숨진 채 발견됐다.



해병대는 6일까지 포항병원에서 사단장(葬)으로 장례를 치른다.



해병대 관계자는 "이번 사고를 엄중하게 받아들이며 법과 규정에 따라 철저히 조사하고 결과에 따라 부대 관리 및 총기·탄약 관리 시스템을 재점검해 이런 사고가 발생하지 않도록 대책을 강구하겠다"고 말했다.

<연합>

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