서범수 “돌려차기 한번 하지” 황명선 “인권감수성 저버린 망언”

더불어민주당 황명선 최고위원은 5일 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자가 참석한 간담회에서 국민의힘 서범수·진종오 의원이 ‘돌려차기 농담’을 주고받은 것을 겨눠 “피해자의 고통을 조롱한 2차 가해이자, 국회의원으로서 최소한의 인권감수성을 저버린 망언”이라고 질타했다.

황 최고위원은 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “부산 돌려차기 사건은 한 여성의 삶을 송두리째 흔든 잔혹한 강력범죄였다”며 이같이 밝혔다. 이어 “그 범죄를 희화화하며 웃음거리로 삼았다니, 도대체 무엇이 그리 가벼웠냐”며 “특히 범죄피해자가 있는 자리에서 그런 표현을 사용한 것은 피해자의 상처를 다시 후벼 판 것이나 다름없다. 사과 한마디로 덮을 수 있는 문제가 아니다”라고 지적했다.

더불어민주당 황명선 최고위원. 최상수 기자

황 최고위원은 “국민의힘은 그동안 약자를 보호하기보다 상처를 정치의 소재로 소비하는 모습을 지속적으로 반복해왔다”며 “이번 발언은 그 민낯을 그대로 보여준 사건”이라고 논평했다. 그는 “범죄피해자는 조롱의 대상이 절대 아니다”라며 “정치인의 입에서 피해자의 악몽이 농담처럼 오르내리는 순간, 국민은 정치의 품격을 포기한 모습을 보게 된다”고 했다. 그러면서 “국민의힘은 이번 사안을 개인의 실언으로 축소하지 말고, 피해자와 국민 앞에 진정성 있게 사과하고 재발 방지책을 내놔야 한다”고 촉구했다.

서·진 의원은 전날 국회에서 무소속 한동훈 의원이 주최한 형사소송법 개정 관련 간담회에 나란히 참석했다. 이 자리에는 부산 돌려차기 사건 피해자인 김진주(가명)씨도 자리했다. 자신이 피해자인 사건의 진상이 검찰의 보완수사를 통해 드러난 점을 들어 검찰의 보완수사권 존치 필요성을 강조하기 위해서였다. 그런데 서 의원은 간담회장에서 진 의원한테 “돌려차기 한번 하지”라고 농담을 건넸다. 진 의원은 자신이 발보다 손을 더 잘 쓴다는 취지로 맞장구를 쳤다고 한다. 서 의원은 경찰, 진 의원은 사격선수 출신이다.

문제 발언을 해 도마에 오른 두 의원은 사과 입장을 밝히며 고개를 숙였다. 서 의원은 “제가 실언을 했다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다. 전적으로 제 잘못”이라고 했다. 그러고선 “피해자분이 허락해준다면 직접 찾아뵙고 사죄드리겠다. 다시는 이런 일이 없도록 저 자신을 돌아보고 또 돌아보겠다”고 했다. 진 의원도 “진심으로 사죄드린다”며 “이번 일을 계기로 피해자의 아픔을 더욱 깊이 헤아리고, 공인의 말 한마디가 갖는 무게를 다시 한 번 되새기겠다”고 했다.

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