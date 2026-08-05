'AT마드리드 입단' 이강인 "세계 최고 팬들 빨리 만나고파"

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)에 입단한 이강인(25)이 구단 공식 채널을 통해 새로운 도전에 대한 각오를 전했다.

이강인은 5일(한국 시간) 구단 공식 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 공개된 영상에서 "위대한 클럽에 오게 돼 정말 기쁘고 행복하다"며 "빨리 팀 동료들과 감독님, 코치진을 만나 함께 훈련하고 싶다"고 말했다.

아틀레티코 마드리드 이강인. AT마드리드 소셜미디어 캡처

이어 "세계 최고의 팬들이라고 들은 AT마드리드 팬들도 빨리 만나고 싶다"고 덧붙였다.

AT마드리드는 지난달 25일 파리생제르맹(PSG·프랑스)으로부터 이강인을 영입했다고 발표했다.

계약 기간은 2031년 6월30일까지며, 이적료는 옵션까지 포함해 4000만 유로(약 659억원)로 알려졌다.

등번호는 팀 내 에이스를 상징하는 7번을 부여받았다.

이강인은 "구단도, 나도 최대한 빨리 함께하길 원했다"며 "행정적인 절차 때문에 합류가 조금 늦어진 것은 아쉬웠지만 그동안 최고의 몸 상태로 팀에 합류하기 위해 열심히 준비했다"고 설명했다.

2026 북중미 월드컵을 마친 이강인은 국내에서 휴식 후 개인 훈련을 해왔다.

당초 스페인으로 건너와 소속팀에 합류할 예정이었으나, 2022 항저우 아시안게임 때 받은 병역 특례에 따른 행정 절차로 합류하지 못하면서 팀 합류가 늦어졌다.

K리그1 FC서울 훈련장인 GS챔피언스파크에서 개인 훈련을 해온 이강인은 '쿠팡플레이 시리즈'의 하나로 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열리는 맨체스터 시티(잉글랜드)와 친선경기에서 AT마드리드 데뷔전을 치를 것으로 보인다.

"나는 승리하는 마음가짐을 가진 선수"라고 자신을 소개한 이강인은 "팀이 목표를 이루는 데 도움이 되고 싶다. 팀을 위해 내가 가진 모든 걸 쏟겠다"고 말했다.

과거 발렌시아, 마요르카(이상 스페인)에서 AT마드리드를 상대했던 이강인은 "메트로폴리타노(AT마드리드 홈구장)에서 원정 선수로 뛰는 건 정말 힘들었다. 팬들의 응원과 경기장 분위기가 엄청났다"며 "이제는 홈 선수로 뛸 수 있단 생각에 정말 기대된다"고 했다.

이강인은 "한국에는 이미 AT마드리드를 좋아하는 팬들이 많다"며 "내가 합류하면서 더 많은 한국 팬이 응원하게 된다면 정말 기쁠 것 같다. 나 역시 좋은 경기력으로 보답하고 싶다"고 강조했다.

마지막으로 이강인은 스페인어로 "아우파 알레띠!(AT마드리드 파이팅)"을 외치며 인터뷰를 마쳤다.

<뉴시스>

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