홍혜걸, 여에스더 첫 요리에 눈물…"건강해진 것 같아 기뻐"

의사 출신 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더가 결혼 33년 만에 만든 김치볶음밥을 먹고 눈물을 흘렸다.

4일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 홍혜걸, 여에스더 부부가 서울 집에서 보내는 일상이 공개됐다.

이날 여에스더는 남편 홍혜걸을 위해 직접 요리에 도전했다.

그는 "33년 동안 너무 바빴고 요리하는 걸 싫어했다"며 "남편이 곧 환갑이라 기념으로 요리를 해주려고 김치볶음밥을 연습했다"고 말했다.

하지만 요리 과정을 쉽지 않았다. 여에스더는 식은 팬에 기름을 먼저 붓고 파를 볶다가 당황하는 등 서툰 모습을 보였다.

그렇게 완성된 김치볶음밥을 맛본 홍혜걸은 "예술이야 에스더. 이거 너무 맛있다"고 감탄했다.

여에스더는 홍혜걸이 비운 깨끗한 그릇을 보며 "나 요리에 소질이 있는 것 같다. 나 엄청 뿌듯하다"고 기뻐했다.

이후 홍혜걸은 "고맙다 에스더야. 김치볶음밥 만세"라고 말하다 갑자기 눈물을 보였다.

홍혜걸은 "볶음밥이 너무 맛있어서 감동"이라며 눈물을 흘렸고, 여에스더도 함께 울컥한 모습을 보였다.

이후 홍혜걸은 제작진과 인터뷰에서 갑자기 눈물을 흘린 이유에 대해 "잘 모르겠다. 그냥 눈물이 핑 돌았다"고 말했다.

그러면서 "에스더가 좋아졌다는 안도감이 들었다. 예전부터 다른 사람들처럼 아내와 맛집에 가고 싶었다"고 말했다.

그는 "아내는 늘 방 안에 누워서 밥도 안 먹었다. 밥 먹는 게 모래 씹는 것 같다고 표현했었다"며 "그런 아내가 저를 위해 밥을 해줬다. 예전보다 정말 많이 좋아진 것 같아서 기뻤다"고 말했다.

<뉴시스>

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