전국 덮친 ‘최악 폭염’에 야구장도 ‘비상’…관중 쓰러져 심폐소생술

수도권에 기록적인 폭염이 이어지면서 서울 전역에 사상 처음으로 폭염특보 최고 단계인 ‘폭염중대경보’가 내려진 4일 프로야구 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 속출했다. 인천 SSG랜더스필드에서는 경기 도중 관중이 쓰러져 심폐소생술(CPR)을 받은 뒤 병원으로 이송되는 응급상황까지 발생했다.

인천SSG랜더스필드. 뉴시스

이날 인천 SSG랜더스필드에서는 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기가 열렸다. 경기 9회초 시작을 앞둔 오후 10시 2분쯤 1루 응원석 인근에서 한 남성 관중이 갑자기 쓰러지면서 경기가 일시 중단됐다.

구급대원들은 쓰러진 남성의 기도를 확보한 뒤 약 20초간 심폐소생술(CPR)을 실시했고, 자동심장충격기(AED)로 한 차례 전기충격을 시행한 끝에 현장에서 의식을 회복했다. 이후 남성은 구단 관계자와 함께 구급차를 타고 병원으로 이송됐다.

심판진은 응급 상황을 확인한 뒤 선수들을 양 팀 더그아웃으로 돌려보냈으며, 약 9분간 중단됐던 경기는 오후 10시 11분 재개됐다. 경기는 SSG가 LG를 10-8로 꺾으며 마무리됐다. 구단측은 “해당 관람객의 빠른 회복을 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

이날 인천의 낮 최고기온은 36도, 체감온도는 37도까지 치솟았다. 경기장에서는 총 25건의 온열질환 의심 사례가 접수됐으며, 이 가운데 중증 환자는 2명, 경증 환자는 23명으로 집계됐다.

한국야구위원회(KBO)는 이날 폭염 단계별 경기 운영 세분화 기준을 발표했다. 새 기준에 따르면 경기 개최 지역에 폭염경보 이상이 발효될 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있다. 폭염중대경보가 발효되면 관중과 선수의 안전을 최우선으로 고려해 경기를 취소하도록 했다.

이에 따라 KBO는 폭염중대경보가 발효된 서울 잠실 NC 다이노스-두산 베어스전과 광주 kt wiz와 KIA 타이거즈전을 취소했다. 반면 인천은 폭염경보가 발효된 지역으로 분류돼 SSG-LG전은 예정대로 진행됐다.

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