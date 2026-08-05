애플, 오픈AI에 소송전…“기밀 빼갔다” vs “황당한 억지”

애플(위)과 오픈AI 로고. 연합뉴스

애플이 오픈AI를 상대로 영업비밀 사용 금지를 요구하는 가처분 신청을 제기하면서 양사의 갈등이 결국 법정 공방으로 번졌다.

애플은 오픈AI가 자사 출신 임직원을 통해 미공개 제품 정보와 공급망 자료 등을 빼돌렸다고 주장하며 증거 확보를 요청했다. 반면 오픈AI는 “사실과 다른 억지 주장”이라며 정면 반박했다. 양사의 갈등은 AI 하드웨어 경쟁으로까지 번지는 양상이다.

4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 연방북부지방법원에 제출된 소장에 따르면 애플은 오픈AI와 애플 출신 오픈AI 임직원인 창 리우, 탕 유 탄 최고하드웨어책임자(CHO) 등을 상대로 자사 영업비밀과 기밀정보에 대한 접근·사용·공개를 막아달라는 가처분을 신청했다.

애플은 창 리우가 내부 인증 취약점을 이용해 미공개 제품 정보를 포함한 기밀 파일을 대량으로 내려받아 유출했다고 주장했다.

또한 탄 CHO는 퇴사 전 공급망 관련 문서를 개인 이메일로 옮겼으며, 오픈AI 채용 과정에서는 애플 직원들에게 내부 정보와 실물 부품 확보를 요구했다고 주장했다.

애플은 이들을 증인으로 소환하고 관련 자료를 확보할 수 있도록 증거개시(디스커버리) 절차도 신속히 진행해 달라고 법원에 요청했다.

하지만 오픈AI는 애플의 주장을 전면 부인했다.

오픈AI는 “애플의 신청은 부주의하고 공격적이며 지나치게 감정적인 소송”이라며 “우리는 애플의 영업비밀을 보유하고 있지 않고 원하지도 않는다”고 반박했다.

특히 애플이 지난 2월 오픈AI에 연락했지만 답변을 받지 못했다고 주장한 것과 관련해서는 애플 측 변호인이 아시아계 성을 혼동해 엉뚱한 사람에게 이메일을 보낸 것이라고 주장했다.

또한 애플이 문제 삼은 창 리우에게 업무 관련 자료 검색을 요청한 쪽도 오히려 애플 직원들이었다며 관련 대화 내용을 공개했고, 탄 CHO 역시 평소 직원들에게 경쟁사 기밀 정보를 사용해서는 안 된다고 강조해온 인물이라고 설명했다.

이번 소송은 양사의 관계가 급격히 냉각됐음을 보여주는 사례로 평가된다.

애플과 오픈AI는 2024년 챗GPT를 아이폰과 아이패드 등에 통합하며 협력 관계를 구축했지만, 최근 오픈AI가 AI 모델을 넘어 자체 AI 하드웨어 개발에 나서면서 경쟁 구도가 형성되고 있다.

업계에서는 애플이 연말 출시가 예상되는 오픈AI의 AI 하드웨어 사업을 견제하기 위해 법적 대응에 나선 것이라는 해석도 나온다. AI 시장의 경쟁이 소프트웨어를 넘어 하드웨어와 법정 공방으로까지 확산하는 모습이라는 평가다.

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