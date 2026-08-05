“돌려차기 한 번” 부적절 농담…서범수·진종오 “진심으로 사죄”

국민의힘 서범수·진종오 의원이 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자가 참석하는 긴급 간담회에 앞서 부적절한 농담을 주고받았다가 비판이 일자 사과했다.

무소속 한동훈 의원이 4일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘보완수사권 폐지 지옥문이 열렸다’ 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

무소속 한동훈 의원 주최로 4일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 형사소송법 개정안 관련 간담회 전, 서 의원이 진 의원을 향해 “진종오 의원님, 돌려차기 한 번 하죠”라고 말했다. 이에 진 의원은 “저는 발보다 손을 잘 쓴다”고 답했다.

사건 피해자 김진주(가명)씨와 한 의원이 행사장에 도착하기 전 주고받은 이들의 이야기가 부적절했다는 비판이 일었다.

논란이 일자 서 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “제가 실언을 했다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “전적으로 저의 잘못”이라며 “범죄 피해의 고통을 결코 가볍게 입에 올려서는 안 되는 것이었다”고 사과했다.

서 의원은 “힘든 시간을 견디고 용기 내어 토론회에 참석해주신 피해자분께서 뒤늦게 이 발언을 접하고 받으셨을 상처를 생각하면, 고개를 들 수 없다”며 “피해자분과 가족분들께 머리 숙여 사죄드린다”고 말했다.

진 의원도 SNS에 글을 올려 “저의 부적절한 발언으로 상처받으신 피해자님과 참석자 여러분, 국민께 진심으로 사죄드린다”며 “이번 일을 계기로 피해자의 아픔을 더욱 깊이 헤아리겠다”고 고개를 숙였다.

김씨는 서 의원의 SNS 글에 “당사자가 괜찮으니까 그만하시고 간담회에 집중해달라”며 “토론에 집중해달라”고 댓글을 남겼다. 그는 일부 언론과의 통화에서도 “피해자들이나 국민들이 지옥 속에 살게 됐다는 것이 중요하다”며 “그 쟁점에 집중해달라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지