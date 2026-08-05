美 "조만간 호르무즈 합의 기대…이란·오만 협상에 관여중"

미국 도널드 트럼프 행정부는 4일(현지시간) 조만간 이란과 호르무즈 해협 개방에 관한 합의가 이뤄질 것임을 시사했다.



백악관 국가안보보좌관을 겸하는 마코 루비오 미 국무장관은 이날 기자들에게 "비핵화에 관한 장기적 협상을 진행하는 동안, 단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 방안과 관련해 우리가 관여 중인 오만과 이란 사이의 대화와 협상이 진행 중"이라고 말했다.

마코 루비오 미국 국무장관. AP연합뉴스

이는 호르무즈 해협을 영해로 두고 있는 오만과 이란이 선박 통항 문제에 대한 협상을 진행하고 있으며, 미국이 해당 협상에 관여하고 있다는 뜻이다.



루비오 장관은 그러면서 "해당 협상에 진전이 있었지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다"면서 "매우 조만간 합의가 이뤄지기를 바란다"고 밝혔다.



루비오 장관은 "이란의 비핵화가 궁극적인 목표"라면서도 "당면 과제이자 많은 관심이 쏠린 건 해협 문제라고 생각한다"고 말하기도 했다.



이란 비핵화 문제는 차후 협상으로 돌리더라도 국제 유가에 직접적 영향을 미치는 해협에서의 민간 선박 통항 문제를 먼저 해결하겠다는 취지다.



스콧 베선트 재무장관은 더 낙관적인 전망을 내놓았다.



그는 CNBC 방송에 출연, "지난주 트럼프 대통령이 이란을 상대로 제2차 세계대전 이후 최대 규모 군사작전 중 하나가 될 수 있었던 조처를 하겠다고 위협했고 그로 인해 우리는 현재 이란과 협상을 진행 중"이라고 말했다.



이어 "내 생각에는 오늘이나 내일 중으로 해협을 개방하고 이 분쟁을 좀 더 정상적 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 수 있다고 본다"고 강조했다.



베선트 장관은 '호르무즈 해협이 개방될 경우 이란이 어떤 식으로든 통행료를 부과하게 되나, 아니면 완전히 개방돼 누구나 자유롭게 통행할 수 있게 되나'라는 물음엔 확답을 하지 않은 채 "자유롭게 통행할 수 있게 될 것"이라고 말했다.



그는 "지난 며칠간 그곳 상황이 다소 위험하긴 했지만 지금도 꽤 많은 선박이 빠져나오는 걸 보고 있다"며 "따라서 에너지 가격이 다시 안정될 것이며 이는 전 세계에 긍정적 일이 될 것"이라고 했다.

<연합>

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