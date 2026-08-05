53세 최은경, 믿기 힘든 복근 공개…매일 쌓은 자기 관리의 결과

방송인 최은경이 몸매 관리에 열중하는 모습을 공개했다.

최은경은 3일 소셜미디어에 "별거 아닌 일상도 모아두면 꽤 그럴듯해 보이더라고요. 특별할 거 없어도 열심히 보낸 오늘이 쌓여 올해 말엔 꽤 괜찮은 1년을 보낸 우리가 돼 있을 거라고 믿으며!"라는 글과 함께 영상 1개를 올렸다.

사진=최은경 SNS 캡처

영상 속 최은경은 몸에 밀착되는 운동복 상·하의를 입고 헬스장에서 운동했다.

특히 최은경의 선명하게 갈라진 복부 복근과 등 근육이 눈길을 사로잡았다.

최은경은 여러 종류의 고강도 운동 세트를 반복했다.

그는 사뭇 진지한 표정으로 호흡을 가다듬고 흐트러짐 없는 자세로 운동을 반복했다.

한편 최은경은 지난 3월 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서 하차했다. 이는 방송국 개국 30주년 대규모 개편 과정에서 발생한 일이었다.

그는 현재 개인 유튜브 채널 '최은경의 관리사무소'를 통해 운동 및 자기 관리하는 영상을 올리고 있다.

최은경은 1973년생으로 올해 53세다.

<뉴시스>

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