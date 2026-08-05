차범근 집 갤러리 같네…한채아 "여름 휴가 시댁에서"

배우 한채아가 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 전남 고흥 자택을 공개했다.
한채아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 '여름 휴가는 시댁으로 가는 저'라는 제목의 영상을 올렸다.
영상에서 한채아는 "봄이 여름방학이 본격적으로 시작됐고 시댁으로 가려고 계획했는데 제가 개인적으로 다른 일정이 있어서 같이 못 갔다"며 "봄이 아빠와 봄이는 먼저 고흥에 갔다"고 말했다.
그는 기차표를 구하지 못해 여수행 비행기를 타고 이동한 뒤 지인의 차를 타고 시댁으로 향했다.
공개된 집은 높은 층고와 탁 트인 구조로 꾸며졌다. 거실에는 검은색 가죽 소파와 대형 테이블이 놓였으며 벽면에는 차범근의 모습이 담긴 대형 작품 등이 걸려 있었다.
가족이 함께 식사하던 중 한채아의 딸 봄이는 차범근에게 "할아버지가 가장 좋아하는 돈은?"이라는 문제를 냈다. 차범근이 답을 맞히지 못하자 봄이는 "할머니"라고 말해 웃음을 자아냈다.
한채아는 2018년 차범근의 셋째 아들 차세찌와 결혼했으며 같은 해 딸을 얻었다.
<뉴시스>
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