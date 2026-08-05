차범근 집 갤러리 같네…한채아 "여름 휴가 시댁에서"

배우 한채아가 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 전남 고흥 자택을 공개했다.

한채아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 '여름 휴가는 시댁으로 가는 저'라는 제목의 영상을 올렸다.

배우 한채아가 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 전남 고흥 자택을 공개했다. 유튜브 캡처

영상에서 한채아는 "봄이 여름방학이 본격적으로 시작됐고 시댁으로 가려고 계획했는데 제가 개인적으로 다른 일정이 있어서 같이 못 갔다"며 "봄이 아빠와 봄이는 먼저 고흥에 갔다"고 말했다.

그는 기차표를 구하지 못해 여수행 비행기를 타고 이동한 뒤 지인의 차를 타고 시댁으로 향했다.

공개된 집은 높은 층고와 탁 트인 구조로 꾸며졌다. 거실에는 검은색 가죽 소파와 대형 테이블이 놓였으며 벽면에는 차범근의 모습이 담긴 대형 작품 등이 걸려 있었다.

가족이 함께 식사하던 중 한채아의 딸 봄이는 차범근에게 "할아버지가 가장 좋아하는 돈은?"이라는 문제를 냈다. 차범근이 답을 맞히지 못하자 봄이는 "할머니"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한채아는 2018년 차범근의 셋째 아들 차세찌와 결혼했으며 같은 해 딸을 얻었다.

<뉴시스>

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