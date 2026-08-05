'57세' 엄정화 "신체 나이 30대 초반" 자랑

가수 겸 배우 엄정화가 자기관리법을 공개했다.

엄정화는 4일 영화 '오케이 마담2' 홍보차 KBS 2TV '아침마당'에 출연했다.

엄정화. 유튜브 캡처

엄정화는 "몇 년 전부터 탄수화물과 당분을 철저하게 안 하는 식단을 오랫동안 했다. 그러고 나니 몸이 확실히 너무 좋아지더라"고 했다.

이어 "그래서 피 검사 했을 때 나이가 점점 어려졌다. 작년에 했을 땐 30대 초반까지 갔다"고 했다.

평소 자기관리를 어떻게 하냐는 질문에는 "그렇게 식단관리를 하고, 요즘엔 1일 1식한다"고 했다.

또 "아침에 단백질 챙겨 먹고, 비타민 같은 거 잘 챙긴다. 아침에 일어나면 커피 먼저 마시지 않고 따뜻한 물에 소금물, 레몬, 레몬티, 올리브유를 마신다. 설탕 같은 것도 안 먹으려고 하면 안 먹게 된다"고 했다.

영화 '오케이 마담 2'는 오는 12일 개봉한다. '오케이 마담2'는 전직 요원 '미영'이 초호화 크루즈 결혼식에 갔다가 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 이야기를 담았다.

엄정화를 비롯해 전작에서 미영 남편 '오석환'을 연기한 박성웅, 북한 특수요원 '리철승' 역의 이상윤, 비행기 승무원 '정현민'을 맡은 배정남은 다시 한 번 출연했다. 여기에 시즌2엔 려운·박진주·최수영이 새롭게 합류했다.

엄정화는 1969년생으로 올해 57세다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지