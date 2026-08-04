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노동장관 "국가가 청년 첫 경력 책임지겠다…조만간 제도 발표"

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청와대 업무보고…"정년연장과 청년고용 충돌, 세대상생형 대타협 필요"

김영훈 고용노동부 장관은 4일 취업을 준비하는 청년들이 첫 실무경력을 쌓을 수 있도록 "국가가 청년의 첫 경력을 책임지는 제도를 설계하겠다"고 말했다.

김 장관은 이날 청와대에서 열린 노동부 업무보고에서 국민참여단의 관련 질의에 "청년들은 취업을 못 해 경력이 없는데 기업은 경력직만 선호하는 악순환이 있다"며 이같이 답했다.

 

김영훈 노동부 장관이 4일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. 연합뉴스
김영훈 노동부 장관이 4일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. 연합뉴스

 

이어 김 장관은 "정부에서 청년들이 첫 경력을 쌓을 수 있도록 'K-뉴딜 아카데미' 등을 하고 있지만, 이수하고 나서 취업으로 연결되지 않을 때 희망 고문만 한 것 아니냐는 우려가 있다"고 언급했다.

그러면서 "국가가 청년들의 첫 경력을 책임지는 제도를 설계하겠다"며 "기업의 어려움과 청년의 어려움을 국가가 대신 함께 나누자는 차원으로 조만간 발표할 것"이라고 했다.

또 김 장관은 민간 채용 공고 시 임금 명시를 의무화하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

김 장관은 "민간 채용 플랫폼에서 기업들이 영업 비밀이라는 이유로 '채용 후 협의' 등으로 광고하고 있다"면서 "민간에서도 임금에 대해 정확히 고지할 의무를 법제화하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.

아울러 정년연장 추진은 청년 일자리를 고려해 세대상생형 대타협이 필요하다고 강조했다.

김 장관은 "청년들도 일반적으로 정년연장 필요성에는 공감하고 있다"면서 "정년연장이 청년층 고용을 위축시킨다는 건 일부 맞는 말이지만, 확인이 필요한 부분이 있다"고 했다.

그러면서 김 장관은 "중소기업 등 현장에서는 정년 자체가 없을 정도로 미스매칭이 있다"며 "(정년연장과 청년고용이) 충돌하는 부분은 최소한 정년 제도가 있는 공공 부문이나 대기업 등 청년들이 선호하는 일자리"라고 설명했다.

김 장관은 "이런 일자리가 약 20%고, 추계로는 약 11만명"이라며 "좋은 일자리에 있어서는 최소한 세대상생형 대타협을 이뤄내야 한다는 생각"이라고 덧붙였다.

김 장관은 이날 업무보고에서 "공공 부문에서부터 세대상생형 정년연장 과제를 선도할 것을 제안한다"며 "청년 고용 의무제를 강화해 공공기관의 신규 채용을 강력히 이끌겠다"고 말했다.

<연합>


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