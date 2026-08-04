생명 나눔 위해 822번 팔 걷은 장병들

해군 제1함대사령부가 창설 80주년을 기념해 추진한 헌혈증 모으기 운동이 장병과 군 가족들의 자발적인 참여 속에 목표를 초과 달성했다.



해군은 함대 창설 80주년을 기념하고 군에 성원을 보내준 지역사회에 감사를 전하자는 의미에서 ‘헌혈증 822장 모으기 운동’을 진행했다고 4일 밝혔다. 헌혈증 목표 수량인 822장은 1함대 창설일인 8월22일을 기념해 정했다.



헌혈증 모으기는 지난 5월부터 부대원과 가족들의 자발적인 참여로 시작됐다. 이날 기준 목표치를 넘어섰다. 헌혈증은 7일 대한적십자사 강원도혈액원에 전달될 예정이다. 지역 내 수혈이 필요한 중증 환자들에게 사용된다.

전역 이후 헌혈증을 보내온 예비역 원사, 자녀와 함께 기부한 군인 부부 등 캠페인 과정에서 부대원들의 특별한 사연과 미담도 이어졌다. 특히 임지훈(사진) 제135고속정편대장(소령)은 함대 창설 80주년의 의미를 담아 자신의 헌혈증 중 80장을 흔쾌히 기부해 눈길을 끌었다.



임 소령은 “함대 창설 80주년 의미를 살리고 지역사회에 기여할 수 있어 기쁘다”며 “1함대가 지역사회와 함께 만들어 갈 앞으로의 여정에서도 1함대의 일원이자 지역사회의 일원으로서 제 역할을 다하고 싶다”고 소감을 전했다.

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