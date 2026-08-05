과일·잡곡 안 먹고 아침은 ‘패스’… 20대 밥상 건강 50.3점 ‘최하위’

우리나라 성인의 식생활 건강 수준이 100점 만점에 약 58점인 것으로 나타났다. 연령별로는 20대의 점수가 가장 낮아 밥상 위 영양 불균형이 심한 것으로 조사됐다.



질병관리청은 국민건강통계플러스 ‘우리나라 성인의 식생활 평가 지수’ 주요 결과를 4일 발표했다.

질병관리청은 국민건강통계플러스 ‘우리나라 성인의 식생활 평가 지수’ 주요 결과를 4일 발표했다. 우리나라 성인의 식생활 건강 수준은 100점 만점에 약 58점인 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

식생활평가지수는 19세 이상 성인의 식생활 지침 준수 정도를 평가하는 도구다. 평가는 섭취를 권장하는 식생활 및 식품군, 에너지 섭취 균형 등 총 14개 항목으로 구성됐다. 이번 결과는 국민건강영양조사 제8기(2019∼2021년)와 제9기(2022∼2024년) 영양조사 자료를 활용해 분석했다.



분석 결과 ‘2022∼2024년’ 성인의 식생활평가지수 총점은 100점 만점에 58.6점으로 집계됐다. 식생활평가지수 총점은 이전 ‘2019∼2021년’(58.9점)과 유사한 수준이다. 다만 생과일 및 나트륨 섭취 점수는 증가했고, 총 채소 섭취·포화지방산 에너지 섭취 비율·탄수화물 에너지 섭취 비율 점수는 다소 감소했다.



식생활평가지수 구성 항목별로 살펴보면 고기·생선·달걀·콩류 섭취, 나트륨 섭취 항목은 70점 이상으로 점수가 높았다. 우유 및 유제품, 잡곡, 총과일, 생과일 섭취 항목은 여전히 50점 미만으로 낮아 개선이 필요한 것으로 나타났다.

지난 7월 26일 서울 중구 명동거리 음식점에 메뉴 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

식생활평가지수 점수를 성별로 보면 남성은 57.6점으로 여성(59.6점)보다 낮았다. 연령별로는 20대가 50.3점으로 가장 낮았으며, 다음으로 30대가 52.8점으로 낮았다. 연령이 높을수록 점수가 높았으며, 70세 이상이 66.1점으로 가장 높았다.



20∼30대는 대부분 항목의 점수가 가장 낮았다. 특히 잡곡과 과일 섭취 점수가 가장 낮고, 아침식사와 포화지방산 에너지 섭취 비율도 배점의 절반 미만으로 규칙적인 식사와 다양한 식품군을 섭취하는 노력이 필요한 것으로 확인됐다.



60대 이상은 전반적으로 점수가 가장 높았으나, 우유 및 유제품 섭취 점수가 가장 낮고 탄수화물 에너지 섭취 비율 평가점수도 낮았다. 곡류 위주 식사보다는 우유 및 유제품과 단백질 식품의 충분한 섭취가 요구된다.

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