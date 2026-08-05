유가 내리자 물가 2.8%로… 중동전 이후 상승세 첫 둔화

중동전쟁의 충격으로 두 달 연속 3%대로 올라섰던 소비자물가 상승률이 2%대로 내려왔다. 석유류 가격의 상승폭은 둔화했으나, 메모리 가격 폭등의 여파로 컴퓨터와 휴대용멀티미디어기기의 상승폭이 20%대로 치솟았다.

4일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 7월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.8%를 기록하며 석 달 만에 2%대로 낮아졌다. 국제유가 안정과 정부의 최고가격제 등의 영향으로 석유류 가격 상승률은 24.7%에서 15.5%로 둔화했고, 전월 대비로는 5.5% 하락하면서 전체 물가 상승폭이 축소됐다. 사진은 이날 서울 서초구 만남의광장 주유소의 모습. 뉴스1

국가데이터처가 4일 발표한 ‘7월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로 전년 동월 대비 2.8% 상승했다. 올 들어 소비자물가 상승률은 1월과 2월에 2.0%로 안정된 수준을 보였으나, 3월 2.2%, 4월 2.6%, 5월 3.1%, 6월 3.2%로 상승흐름을 보였다. 5월과 6월에는 중동전쟁 여파로 치솟은 석유류 가격이 전체 물가를 끌어올렸으나, 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 국제유가가 하락하며 7월 물가상승세도 둔화했다.

7월 석유류 가격은 전년 동월 대비 15.5% 올라 6월(24.7%) 대비 상승폭이 줄었다. 석유류의 물가상승 기여도는 0.60%포인트로 6월의 0.93%포인트 대비 축소됐다. 품목별로 봤을 때 경유(33.7%→21.5%)와 휘발유(23.1%→12.6%)의 상승폭은 전월 대비 작아졌다.

재정경제부는 석유 최고가격제 시행으로 7월 소비자물가 상승률을 0.3%포인트 낮추는 효과가 있었다고 분석했다. 최고가격제가 없었다면 7월 물가가 3.1%에 달했을 것이라는 분석이다.

석유류를 포함하는 공업제품의 소비자물가는 3.7% 오르며 여전히 높은 수준을 보였는데, 칩플레이션 영향을 받은 컴퓨터(25.1%)와 휴대용멀티미디어기기(22.5%)의 상승폭이 두드러졌다.

가공식품 가격은 전년 동월 대비 1.0% 오르며 안정적인 수준을 보였고, 농축수산물의 상승폭은 0.9%로 전월(3.2%) 대비 크게 낮아졌다. 그러나 축산물(4.4%)과 수산물(3.9%)의 상승폭이 여전히 컸고, 국산 쇠고기(5.7%), 쌀(7.9%), 수입쇠고기(8.7%), 달걀(7.5%), 고등어(7.0%) 등이 소비자물가 상승률을 상회하는 오름폭을 보였다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 4일 세종시 정부세종청사에서 2026년 7월 소비자물가동향을 발표하고 있다. 7월 소비자물가지수는 119.77로 전월대비 0.2% 하락하였고 전년동월대비 2.8% 상승 하였다고 밝혔다. 뉴스1

가계 구입 빈도가 높은 144개 품목을 대상으로 작성하는 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품및에너지제외지수는 전년 동월 대비 2.6% 올랐다.

이지호 한국은행 부총재보는 이날 물가상황점검회의에서 “8월 소비자물가 상승률은 작년에 있었던 일부 이동통신사의 대규모 통신요금 할인 기저효과에 크게 영향받아 7월보다 높아질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

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