해군, 대령급 함정에 여군 최초 함장 임명… 독도함 지휘 맡아

해군이 대령이 지휘하는 함정에 처음으로 여군 함장을 임명했다.

해군은 오는 5일 배선영 대령이 대형수송함 독도함(LPH·1만4500톤급) 함장으로 취임한다고 4일 밝혔다.

배선영 대령. 해군 제공

대한민국 해군 역사상 대령급 함정에 여군이 함장으로 임명된 것은 이번이 처음이다.

배 대령은 해군사관학교가 처음 여생도를 선발한 1999년 해사 57기로 입교해 2003년 임관했다.

이후 참수리-282호정 정장, 독도함 갑판사관, 원산함(기뢰부설함) 함장 등 주요 보직을 거치며 함정 운용능력과 작전지휘 역량을 쌓았다.

특히 최근 30개국 연합전력이 참가한 2026년 환태평양훈련(RIMPAC)에서 연합해군구성군사령부 해양작전본부장을 맡아, 한국 해군이 아시아 국가 최초로 연합해군구성군사령관 임무를 완수하는 데 핵심적인 역할을 했다.

배 대령은 “최초의 대령 지휘 함정 여군 함장이라는 상징성보다 언제 어떠한 임무가 부여되더라도 완벽하게 완수하는 독도함을 만들겠다”고 말했다.

정인철 준장 제5기뢰/상륙전단장은 “이번 취임은 우리 해군이 성별과 관계없이 능력과 전문성을 갖춘 인재 선발을 통해 지휘 역량을 강화하고 있음을 보여주는 자랑스러운 결과”라고 밝혔다.

독도함은 입체적 상륙작전 지휘함은 물론 기동부대 기함(旗艦), 해군 무인 전력 모함 역할을 수행하며 평화유지활동과 재난 구호활동 등 다양한 임무를 맡고 있다.

해군에는 현재 2800여 명의 여군 장교와 부사관이 복무 중이며, 초계함·기뢰부설함·상륙함 함장 등 주요 지휘관을 배출해 왔다.

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