기초연금 절반 이상이 ‘식비’…노인 10명 중 9명 “노후 준비 못 했다”

기초연금을 받는 65세 이상 노인 대다수가 기초연금을 식비 등 필수 비용에 주로 사용하는 것으로 나타났다.

사진=게티이미지뱅크

4일 국민연금연구원이 발표한 ‘2025년 기초연금 수급자 실태분석’ 보고서에 따르면 지난해 7월 말부터 9월 중순까지 기초연금을 받는 65세 이상 노인 2000명을 상대로 기초연금의 주된 사용처를 설문했다.

그 결과, 1순위 지출 항목으로 응답자의 74.2%가 식비를 꼽았다. 2순위로는 주거 관련 비용(8.2%)이, 3순위로는 보건의료비(6.0%)가 꼽혔다.

기초연금이 노년기 최소한의 생계와 생존을 유지하는 데 가장 첫 번째로 투입되는 핵심 자금임이 확인된 셈이다.

실제로 기초연금 수급자의 한 달 전체 소비지출 구조를 보면 필수 생계비 쏠림 현상이 두드러졌다. 수급자의 월평균 소비지출 92만1000원 가운데 식비가 47만8000원으로 51.9%를 차지했다.

이어 주거 및 광열수도비가 12만9000원으로 14.0%, 보건의료비가 8만1000원으로 8.8%를 기록해 기본적인 식비와 치료비용이 전체 지출의 70%를 차지했다.

기초연금은 정부가 노인 생활 안정을 위해 만 65세 이상 노인 중 소득 하위 70%에게 매달 일정액을 지급하는 제도다.

이처럼 기초연금이 생존용 자금으로 최우선 쓰이는 배경에는 노후 준비 부족이 자리 잡고 있었다. 65세 도래 이전에 노후 준비를 전혀 하지 못했다는 응답이 60.0%, 준비했지만 불충분했다는 응답이 36.5%, 전체 수급자의 96.5%가 노후 준비가 미흡한 상태에서 노년기에 접어든 것으로 나타났다. 노후 준비를 충분히 하지 못한 주된 이유로는 준비할 능력이 없었다는 응답이 50.4%, 준비하다가 다른 용도로 사용했다는 응답이 44.6%였다.

기초연금이 식비 등 생계유지에 직접적인 도움이 되면서 제도에 대한 체감 만족도는 높게 형성됐다. 기초연금이 생활에 주는 도움 정도는 5점 만점에 평균 4.31점, 수급액 만족도는 평균 3.83점으로 나타났다.

한편 기초연금 수급자 중 현재 경제활동에 참여하고 있는 비율은 42.8%였다. 일을 하는 수급자의 주당 평균 근무시간은 25.9시간, 월평균 근로소득은 107만3천원이었으며, 주로 청소업무(18.3%), 판매 및 서비스직(14.1%), 공공질서 유지(12.7%)에 종사하고 있었다.

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