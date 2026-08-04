최예나 "나도 소아암 림프종 환자였다"

가수 최예나가 소아암 투병을 고백했다.

3일 방송된 SBS 예능 프로그램 '내 남은 연애'에는 시한부 선고를 받거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 청춘들이 사랑을 찾으러 나서는 모습이 그려졌다.

가수 최예나가 3일 방송된 SBS 예능 프로그램 '내 남은 연애'에서 소아암 투병을 고백했다. (사진=SBS 제공)

이날 방송에서는 출연자들의 투병 이야기가 공개됐다.

한 출연자는 군 병원에서 암 판정을 받았다며 "사망률이 너무 높은 병이고 마음의 준비를 하셔야 한다고 엄마한테 얘기하더라. 4기였던 거 같다. 생존율이 50%가 안 넘으니까 마음의 준비를 하면서 항암 치료를 해보자 했다"고 말했다.

또 다른 출연자는 "암이라는 말을 들었다. 실감이 잘 안갔다. 죽을 수도 있다고 하셨었다. 벙쪄있었다"며 당시 상황을 떠올렸다.

출연자들의 사연에 정용화는 "마나 놀고 싶고, 하고싶은 게 많을 때인데 병이랑 싸웠으니"라고 말끝을 흘렸다.

이에 최예나는 "저는 어릴 때 소아암 림프종 투병을 했었다. 그래서 공감이 간다. 마음이 이상하다"고 말했다.

<뉴시스>

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