DL, 2분기 영업이익 2565억원…석유화학·에너지 호조에 역대 최대

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DL이 석유화학과 에너지 사업 호조에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

DL은 연결 기준 올해 2분기 매출 1조6679억원, 영업이익 2565억원의 잠정 실적을 기록했다고 3일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 26.2%, 영업이익은 256.1% 증가했다. 순이익은 1527억원으로 흑자 전환했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 최대 실적이다.

석유화학 부문은 고부가가치 제품 경쟁력과 해외 생산거점 다변화에 더해 중동 정세에 따른 제품 가격 상승과 마진 확대 효과가 맞물리며 수익성이 개선됐다. DL케미칼은 폴리부텐(PB)의 높은 수익성을 유지한 가운데 폴리에틸렌(PE) 제품 가격 상승 효과가 반영되며 영업이익이 지난해 같은 기간보다 160% 증가했다. 미국 자회사 크레이튼(Kraton)도 판매량 증가와 제품 가격 상승 등에 힘입어 영업이익이 1000억원 이상 늘었다.

에너지와 호텔 사업도 실적 개선에 힘을 보탰다. DL에너지는 주요 발전소 전력 판매 증가와 미국 발전소 용량요금 상승 등에 힘입어 매출이 74%, 영업이익은 121% 증가했다. 미국 나일스(Niles)와 페어뷰(Fairview) 발전 자산이 실적 개선을 이끌었다. 호텔 브랜드 글래드(GLAD)는 외국인 관광객 증가로 객실 점유율과 객단가가 함께 오르면서 영업이익률 33.1%를 기록했으며, 2분기 기준 역대 최대 매출과 영업이익을 달성했다.

DL 관계자는 “스페셜티 제품 중심의 석유화학 사업 경쟁력과 주요 자회사들의 안정적인 성장세에 힘입어 분기 기준 최대 실적을 달성했다”며 “에너지 인프라 사업 경험을 바탕으로 글로벌 에너지 경쟁력을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

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