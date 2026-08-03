포항 '보릿돌교' 붕괴 사고 수사로 전환, 합동감식 착수

자칫 대형 인명사고가 날뻔한 경북 포항 보릿돌교 붕괴 사고 원인을 규명하기 위한 관계기관의 현장 합동 조사가 시작됐다.

준공 13년 만에, 그리고 보수공사 이후에 붕괴됨으로써 시공 문제점 및 포항시의 안전관리 부실 등 원인이 밝혀질지 주목된다.

포항 '보릿돌교' 붕괴 현장 모습. 포항시 제공

동해지방해양경찰청과 국립과학수사연구원은 3일 합동 감식을 통해 붕괴 원인과 함께 설계·시공, 시설 관리·감독 전반에 대한 집중 조사에 들어갔다.

해경은 감식 결과를 토대로 위법 여부를 확인한 뒤 필요하면 관련자를 입건해 수사로 전환할 방침이다.

사고가 난 교량은 2013년 12월 준공된 총길이 225m 규모의 해상 보행교로, 2024년 정밀안전점검 용역 결과 ‘C’등급을 받아 지난해 교량의 데크 및 난간 등에 대한 보강 공사를 진행한 바 있다.

한편, 포항시는 지난 7월 28일 발생한 구룡포읍 장길리 '보릿돌교' 붕괴 사고와 관련, 해상 유사시설에 대한 긴급 안전점검을 펼치고 있다.

시는 전담 점검반을 편성, 관내 해안가 주요 교량 및 시설물에 대한 긴급 안전 점검에 나섰다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지