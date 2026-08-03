'예탁금 3천만' 이틀만에 단일레버리지 거래대금 10분의 1로 축소

기본예탁금을 1천만원에서 3천만원으로 상향한 단일종목 레버리지·인버스 대책 시행 2거래일째인 3일 관련 거래대금이 상향 이전의 10분의 1 수준으로 대폭 줄었다.



한국거래소에 따르면 이날 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16개 종목의 거래대금은 총 1조2천억원대로 집계됐다.

코스피 지수가 전 거래일보다 5.12% 내린 6257.45에 장을 마감한 3일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 코스닥은 전 거래일보다 2.44% 오른 737.35, 삼성전자는 8.76% 내린 23만9500원, SK하이닉스는 8.79% 하락한 156만7000원에 거래를 마쳤다.

이는 예탁금 상향 전 마지막 거래일인 지난달 30일 12조4천억원의 10분의 1 수준으로, 상향 첫날인 31일 3조원대의 절반에 미치지 못하는 수준이다.



거래대금이 1조원을 넘은 종목은 하나도 없었다. 순자산이 가장 큰 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 거래대금은 4천226억원을 나타냈다. 지난달 30일 3조6천억원의 8분의 1 수준이다.



같은 날 5조원의 거래대금을 기록했던 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 거래대금은 이날 1천807억원으로 대폭 축소됐다.



거래량 역시 큰 폭으로 줄어들었다.



KODEX SK하이닉스단일종목레버리지의 경우 지난 30일과 31일 각각 4억8천889만주와 1억1천692만주가 거래됐으나, 이날에는 4천400만주로 전 거래일보다도 25% 수준에 그쳤다.



그동안 이들 레버리지 종목을 사들였던 개인들은 지난달 31일에 이어 이날에도 순매도세를 이어갔다.



개인은 KODEX SK하이닉스단일종목 레버리지와 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 235억원과 303억원어치 팔아치웠다. 이들 두 종목은 개인 순매도 4위와 3위에 올랐다. KODEX 삼성전자단일종목레버리지와 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지도 각각 136억원과 65억원 순매도를 기록했다.



이날 이들 16개 종목 중 개인이 가장 많이 사들인 ETF는 PLUS 삼성전자단일종목레버리지로 2억원에 불과했다.



이날 14개 레버리지 ETF는 13∼18% 하락했고, SK하이닉스와 삼성전자 인버스 ETF는 각각 23%와 12%대 상승 마감했다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 8.76%, SK하이닉스는 8.79% 급락 마감한 데 따른 것이다.

<연합>

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