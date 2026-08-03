리만코리아, 독자 원료∙초미세 공정 결합한 ‘아이씨디’ 출시

리만코리아가 독자 개발 원료와 초미세 분산 공정 기술을 적용한 스킨케어 신제품을 선보이며 홈 에스테틱 시장 공략에 본격 나섰다.

‘래디언솜100 마이크로플루다이저 컨센트레이트’ 이미지. 리만코리아 제공

3일 회사 측에 따르면 고기능성 스킨케어 브랜드 아이씨디(ICD∙구 인셀덤)는 독자 원료인 ‘병풀캘러좀’을 기존 래디언솜 라인 대비 10배 고농도로 함유한 ‘래디언솜100 마이크로플루다이저 컨센트레이트’를 출시했다. 이번 신제품은 리만코리아의 독자적인 원료와 공정 기술을 집약한 결과물이라는 점에서 업계의 주목을 받는다.

블루 LED 배양기술을 통해 폴리페놀과 플라보노이드 함량을 높인 병풀캘러좀을 최대 함량으로 적용했으며, 자이언트 병풀과 동백꽃잎을 유산균으로 발효한 특화 성분 ‘센텔락-GT’를 함께 배합해 효능을 더했다. 유효성분의 피부 흡수력을 높이기 위해 도입한 '마이크로플루다이저 7단계 공정'은 입자를 마이크론 단위까지 균일하게 분산시켜 흡수 속도와 사용감을 획기적으로 개선했다.

제품 효능은 인체적용시험을 통해서도 입증됐다. 4주간의 시험을 통해 기미, 잡티 등 색소침착 부위의 멜라닌 개선뿐만 아니라 목 가로주름 완화와 피부 치밀도 개선 등 눈에 띄는 안티에이징 효과를 확인했다.

사용 편의성을 높인 용기 디자인도 특징이다. 일체형 메탈 어플리케이터를 용기에 적용해 제품 바름과 동시에 마사지와 쿨링 효과를 누릴 수 있으며, 손을 대지 않고도 눈가와 목 등 섬세한 피부 부위를 정밀하게 관리할 수 있다.

김혜영 글로벌 홍보∙마케팅실장은 “소비자들이 집에서도 전문적인 에스테틱급 피부 관리를 경험할 수 있도록 이번 신제품을 기획했다”고 말했다.

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