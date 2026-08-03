WKBL 용인 삼성생명, 대만 국가대표 포워드 한야은 영입

배혜윤 은퇴로 생긴 전력 공백…포워드진 경쟁도 뜨거워질 듯
정규리그 3위·챔프전 준우승 삼성생명, 새 시즌 재도약 시동
여자프로농구(WKBL) 용인 삼성생명이 아시아쿼터 선수로 대만 국가대표 포워드 한야은을 영입했다고 3일 밝혔다.
한야은은 180㎝의 신장과 준수한 슈팅 능력을 갖춘 포워드로, 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대만 국가대표로 출전할 예정이다. 삼성생명이 아시아쿼터로 대만 국적 선수를 영입한 것은 한야은이 처음이다.
한야은은 구단을 통해 “삼성생명의 첫 대만 선수로 합류하게 돼 정말 기쁘고 영광”이라며 “소중한 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 이어 “새로운 도전인 만큼 최선을 다하겠다”며 “동료들과 함께 호흡을 맞추며 팀이 더 많은 승리를 거둘 수 있도록 노력하겠다”고 각오를 전했다.
삼성생명은 지난 시즌 정규리그를 3위(14승 16패)로 마친 뒤 플레이오프에서 부천 하나은행을 3승 1패로 꺾고 챔피언결정전에 진출했다. 하지만 챔피언결정전에서 청주 KB국민은행에 3연패하며 준우승에 만족했다.
이후 베테랑 배혜윤의 은퇴 등으로 전력에 변화가 생긴 삼성생명은 새 시즌을 앞두고 아시아쿼터로 한야은을 영입하며 전력을 보강했다. 이해란을 중심으로 한 포워드진의 역할이 중요해진 가운데 한야은이 새로운 공격 옵션으로 어떤 활약을 보여줄지 관심이 쏠린다.
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