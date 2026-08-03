해군, 부산서 AI 기반 기뢰전 무인체계 첫 전투실험…미래 해양전장 검증

해군이 인공지능(AI)과 무인체계를 활용한 미래 기뢰전 수행 능력을 검증하기 위해 부산에서 전투실험을 실시했다. AI가 작전계획 수립부터 표적 분석까지 지원하고, 소해함과 무인수상정·수중무인체계가 함께 작전을 수행하는 미래 해양전장 운용 개념을 점검한 것이다.

해군이 3일 부산해군기지에서 실시한 ‘AI 기반 기뢰전 무인체계 전투실험’에서 소해함인 옹진함(MSH, 730t급)의 지휘를 받는 무인수상정(무인소해정 모사)이 소해장비 운용을 위해 기동하고 있다. 해군작전사령부 제공

해군은 3일 부산해군기지에서 한화시스템과 공동으로 AI 기반 기뢰전 무인체계 전투실험을 실시했다고 밝혔다. 이번 실험은 민간 AI 기술을 해양작전에 적용할 가능성을 검증하고 미래 기뢰전 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

기뢰는 항만 봉쇄와 해상교통로 차단 등에 사용되는 대표적인 수중 무기로, 제거 과정에 많은 시간과 병력, 장비가 투입되는 데다 폭발 위험도 크다. 해군은 AI와 무인체계를 활용해 기뢰 탐지와 제거의 효율성과 안전성을 높이는 방안을 검증했다.

이날 실험에는 730t급 소해함인 옹진함을 비롯해 감시·정찰 드론, 한화시스템의 무인수상정(USV) 2척, 수중자율기뢰탐색체(AUV) 1대가 투입됐다.

실험은 부산항이 적 기뢰로 봉쇄됐다는 가상 상황을 설정한 뒤 진행됐다. AI 기반 대규모언어모델(LLM)이 기상과 해류, 작전환경 등을 분석해 소해함과 무인체계의 임무계획을 자동으로 수립하고 전술 명령을 지휘관에게 권고했다. 지휘관이 이를 승인하자 임무가 유·무인 전력에 전파됐다.

이후 옹진함과 무인수상정은 구역을 나눠 기뢰 탐색에 나섰고, 무인수상정이 투입한 수중자율기뢰탐색체가 가상의 기뢰를 탐지했다. 옹진함에 탑재된 AI 기반 자동기뢰탐지체계(AMDS)는 수집된 정보를 분석해 적 기뢰 여부를 식별했고, 지휘관은 이를 바탕으로 무인수상정을 원격 통제해 기뢰를 제거하는 가상 절차를 수행했다.

해군은 이번 실험을 통해 AI가 임무계획 수립과 표적 분석을 지원하고 유·무인 전력이 함께 작전하는 미래 기뢰전 개념의 실효성을 확인했다고 평가했다.

곽광섭 해군작전사령관은 “AI 기술과 무인체계는 미래 해양전장의 핵심 전력이 될 것”이라며 “부산 AX(인공지능 전환) 거점을 중심으로 AI 기술을 신속히 도입하고 다양한 전투실험을 통해 해양작전 수행 능력을 고도화할 수 있도록 민·관·군 협업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 이날 전투실험에는 방위사업청과 국방과학연구소(ADD), 국방기술품질원, 울산과학기술원(UNIST), 선박해양플랜트연구소(KRISO), 한국해양대학교 등 산·학·연·군 관계자들이 함께 참여해 AI 기반 해양작전 능력 향상과 협력 방안을 논의했다.

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