제이에스티나, 베트남 호치민 다카시마야 백화점 공식 매장 오픈

국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 베트남 호치민 다카시마야(Takashimaya) 백화점에 공식 매장을 오픈하며 동남아 시장 공략에 속도를 내고 있다.
지난 8월 1일 문을 연 다카시마야 매장은 주얼리와 핸드백을 함께 선보이는 공간으로, 올해부터 본격 확대하고 있는 핸드백 카테고리까지 한자리에서 만나볼 수 있는 것이 특징이다. 호치민 중심 상권에 자리한 다카시마야 백화점은 현지 프리미엄 쇼핑을 대표하는 랜드마크로, 국내외 고객의 방문이 활발한 핵심 리테일 거점으로 꼽힌다.
제이에스티나는 2024년 호치민 다이아몬드 플라자에 베트남 1호 공식 매장을 오픈한 데 이어, 2026년 하노이 롯데몰 웨스트레이크점과 롯데센터점을 차례로 선보였으며, 이번 다카시마야 매장까지 더해 베트남 내 총 네 개의 공식 매장을 운영하게 됐다. 특히 올해부터 핸드백 카테고리로 사업을 확대하며, 주얼리를 넘어 토탈 패션 브랜드로서 현지 시장 공략을 본격화하고 있다.
매장에서는 브랜드의 심볼인 티아라(TIARA) 모티브를 담은 '조엘(JOELLE)' 컬렉션을 비롯해, MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 브랜드 뮤즈 아이유가 착용해 화제를 모은 '셀레스티아(CELESTIA)', '에테르(ETER)' 등 대표 주얼리 컬렉션을 만나볼 수 있다. 핸드백은 한국에서 꾸준한 인기를 얻고 있는 발레코어 감성의 베스트셀러 '발로(BALLO)' 백을 중심으로, 프리미엄 천연가죽 라인의 '폴린(FALLIN)' 크로스백 등 현지 소비 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보인다.
제이에스티나는 이번 매장 오픈을 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 주얼리와 핸드백 구매 고객에게 한국 전통 부채와 자개 보석함 등 한국적 감성을 담은 사은품을 증정하며, 주중·주말 할인 혜택과 SNS 이벤트 등 고객 참여 프로그램도 함께 운영할 예정이다.
한편 제이에스티나는 베트남 주요 거점을 중심으로 신규 매장과 팝업스토어를 지속 확대하며 현지 고객과의 접점을 넓혀가고 있다. 앞으로도 K-패션을 대표하는 글로벌 브랜드로서 베트남 내 브랜드 경쟁력을 강화하고, 동남아 시장 확장을 이어갈 계획이다.
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