최근 석 달간 수족구병 33배 증가…"아프면 등원 말아야"

질병관리청은 수족구병 유행이 계속되고 있다며 예방수칙을 준수하고 위생관리를 강화해달라고 3일 밝혔다.



질병청이 전국 93개 의원급 의료기관을 대상으로 운영하는 수족구병 표본감시 결과에 따르면 수족구병으로 의심되는 환자(의사환자) 분율은 올해 19주차에 1천명당 1.1명에서 30주차(7.19∼25) 36.1명으로 약 33배 증가했다.

수족구병 증가세…아이도 어른도 위생관리 철저 (CG). 연합뉴스TV 제공



특히 수족구병 의사환자는 0∼6세 연령대에서 1천명당 48.3명으로 올해 들어 가장 높은 수치를 보였다.



수족구병은 주로 5세 이하 영유아에게 발생하는 급성 바이러스성 질환으로, 환자의 대변이나 분비물에 직접 접촉하거나 오염된 물건 등을 만지면서 감염될 수 있다.



주요 증상은 발열, 인후통, 식욕부진 등이며 발열 1∼2일 후 피부에 발진이 나타날 수 있다.



대부분 7∼10일 이후 회복되지만 드물게 뇌막염, 뇌염 등 합병증이 발생할 수 있어 수족구병 증상이 악화하면 의료기관을 방문해 진료받아야 한다.



수족구병을 예방하는 최선의 방법은 올바른 손씻기 등 개인 위생을 철저히 하는 것이다. 어린이집과 유치원은 장난감, 손잡이 등 자주 만지는 표면과 공용물품 등을 철저히 소독하고 손씻기 등 예방수칙을 잘 지키도록 해야 한다.



특히 수족구병은 전파력이 강해 환자의 물집이 완전히 다 나을 때까지 어린이집·유치원 등에 가지 않아야 한다. 문화센터, 수영장 등 영유아 이용이 많은 다중이용시설 이용도 자제해야 한다.



수족구병이 발생한 시설은 락스에 물을 희석한 소독수를 천이나 휴지 등에 묻혀 오염된 모든 물품을 세척·소독하도록 한다.



수족구병을 일으키는 콕사키바이러스는 알코올 소독제에는 저항성이 강해 일반 알코올 손소독제나 소독용 에탄올로는 충분한 소독 효과를 기대하기 어렵다고 질병청은 전했다.

<연합>

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