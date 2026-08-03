수영, 과식으로 응급실行…"머리에 피 안 통하는 느낌"

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 수영이 과식으로 응급실까지 갔던 사연을 공개했다.

2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 엄정화, 수영이 게스트로 출연했다.

지난 2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 그룹 소녀시대멤버 겸 배우 수영이 게스트로 출연했다. JTBC 제공

이날 수영은 "한번 맛있는 걸 잡으면 계속 먹는다"며 "회식할 때 김치말이 국수를 먹었다. 고기랑 같이 먹는 걸 좋아한다"고 말문을 열었다.

그는 "그걸 먹다가 갑자기 머리가 너무 아픈 거다. (음식이) 여기까지 차서 머리에 피가 안 통하는 느낌이었다"며 "응급실 가서 다 쏟아냈더니 (나아졌다)"고 했다.

MC 안정환이 "그걸 계속 참고 먹었냐"고 묻자 수영은 "배부르다는 것보다 맛있다는 생각이 더 앞선다"고 답했다.

이에 윤남노 셰프도 "어떤 건지 안다.저도 그래서 체를 잘 한다. 응급실에 한번 간 적 있다"고 말했다.

그러면서 "맛이 너무 아찔하더라. 소맥과 제가 먹은 것만 1.1㎏이었다. 산소공급이 안 되더라"고 전해 놀라움을 자아냈다.

최현석은 "식성은 비슷한 두 사람이 이렇게 체형에 큰 차이가 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다

<뉴시스>

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