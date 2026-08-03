해군, AI·무인체계 활용 기뢰전 전투실험…“미래 해양작전 유효성 확인”

해군이 한화시스템과 공동으로 8월 3일 부산해군기지에서 ‘AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험’을 실시했다.

이번 실험은 AI 분야 첨단 민간 기술을 활용한 해양작전 가능성 검증과 미래 기뢰전 발전 방향 모색을 위해 마련됐다.

해군 소해함 옹진함. 해군 제공

전투실험에는 소해함 옹진함(730t급)과 감시·정찰용 드론, 한화시스템의 무인수상정(USV) 2척, 수중자율기뢰탐색체(AUV) 1대가 투입됐다.

실험은 부산항이 적 기뢰에 의해 봉쇄됐다는 가상 상황 전파로 시작됐다.

대규모 언어모델(LLM) 기반 대기뢰전 AI 지원 임무체계가 기상·해류 등을 분석해 소해함과 무인소해정의 기뢰탐색·소해 임무계획을 수립, 지휘관에게 보고했다.

지휘관 승인 이후 옹진함과 무인소해정은 구역별로 임무를 분담해 가상 기뢰를 탐색했고, AUV를 활용해 기뢰를 식별했다.

옹진함에 설치된 자동기뢰탐지체계(AMDS)는 AUV가 획득한 표적 정보를 분석해 적 기뢰 여부를 지휘관에게 보고했다.

이후 옹진함이 안전구역으로 이동해 지휘통제함 역할을 수행하는 가운데, 무인소해정이 소해장비로 기뢰를 제거하는 가상 절차를 끝으로 전투실험이 마무리됐다.

이광훈 해군작전사령부 무인체계작전혁신과장(중령)은 “AI가 임무계획 수립과 표적분석을 지원하고, 소해함과 무인체계가 함께 작전하는 기뢰전 수행개념이 미래 해양작전에 충분히 유효할 것으로 확인했다”며 “전투실험 교훈을 반영해 해군이 추진 중인 ‘해양 유·무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST)’를 더욱 발전시키겠다”고 말했다.

곽광섭 해군작전사령관(중장)은 “부산 AX거점에서 AI기술을 신속히 도입하고, 다양한 전투실험을 통해 민·관·군 협업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이날 전투실험에는 부산 AX거점과 연계해 방위사업청·국방과학연구소(ADD)·국방기술품질원, UNIST(울산과학기술원)·KRISO(선박해양플랜트연구소)·한국해양대학교 등 산·학·연·군 관계자가 참여해 AI 기반 해양작전 능력 향상을 위한 협업 방향을 논의했다.

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