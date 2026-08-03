임영웅, 소아암 환아 위해 또 200만원 기부…누적 나눔 1억3000만원 돌파

가수 임영웅이 소아암과 백혈병, 희귀난치성 질환 아동·청소년의 치료를 위해 꾸준한 나눔을 이어갔다.

한국소아암재단은 임영웅의 이름으로 선한스타 7월 가왕전 상금 200만원을 기부받았다고 3일 밝혔다. 이번 기부는 팬들의 응원이 나눔으로 이어진 것으로, 전달된 성금은 소아암과 백혈병, 희귀난치성 질환을 앓고 있는 만 19세 이하 아동·청소년의 돌봄 치료비 지원에 전액 사용된다.

가수 임영웅이 소아암과 백혈병, 희귀난치성 질환 아동·청소년의 치료를 위해 팬들과 함께 꾸준한 나눔을 이어오고 있는 가수 임영웅. 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처.

돌봄 치료비 지원 사업은 장기 치료 과정에서 발생하는 간병비와 생계비, 식비 등 환아 가정의 경제적 부담을 덜어주고 보호자들이 치료와 회복에 집중할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이로써 선한스타를 통해 전달된 임영웅의 누적 기부금은 총 1억3205만원에 이른다. 매달 이어지는 나눔은 환아와 가족들에게 희망을 전하는 동시에 팬들과 아티스트가 함께 만들어가는 선한 영향력의 사례로 평가받는다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “긴 치료의 시간을 보내고 있는 아이들과 가족들에게 매달 따뜻한 손길을 건네는 임영웅과 팬들에게 깊이 감사드린다”며 “전달받은 성금은 환아 가정이 치료와 회복에 전념할 수 있도록 꼭 필요한 곳에 투명하게 사용할 것”이라고 말했다.

한국소아암재단은 소아암 및 희귀난치성 질환 아동을 위한 의료·돌봄치료비 지원과 정서지원, 쉼터 운영 등 다양한 복지사업을 추진하고 있는 비영리 재단법인이다.

임영웅은 다음 달 4일부터 7일까지 사흘간 경기 고양종합운동장 주경기장에서 콘서트를 개최할 예정이다.

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