부산, 전국 첫 AI 아동돌봄 보이스봇 도입…24시간 돌봄정보 제공

부산시가 야간과 주말, 공휴일 등 행정 공백 시간에도 아동돌봄 정보를 제공하기 위해 전국 최초로 인공지능(AI) 기반 자동상담시스템을 도입한다.

부산시는 11월 30일까지 24시간 맞춤형 돌봄 정보를 제공하는 ‘부산 아동돌봄 보이스봇’을 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

부산 아동돌봄 보이스봇 시범운영 홍보 포스터. 부산시 제공

부산 아동돌봄 보이스봇은 그동안 개별적으로 제공되던 아동돌봄 정보를 하나로 통합한 서비스다. 시민들은 시간과 장소에 관계없이 전화 한 통으로 맞춤형 돌봄시설 정보를 모바일 문자로 받아볼 수 있다.

안내 대상은 아이돌봄서비스를 비롯해 시간제보육, 365열린시간제어린이집, 지역아동센터, 다함께돌봄센터, 방과후아카데미 등 모두 6개 분야다.

이용자는 대표번호로 전화해 자녀의 나이와 이용 희망 시간대, 거주 지역 등을 말하면 AI가 조건에 맞는 돌봄시설 정보를 분석해 문자로 전송하는 방식이다. 서비스는 연중무휴 24시간 이용할 수 있다.

시는 시스템 구축에 앞서 6개 돌봄사업 관계자들을 대상으로 1500여 건의 테스트를 진행해 AI를 학습시켰으며, 사전 점검 과정에서 나온 현장 의견도 반영해 시스템의 정확도를 높였다. 특히 시범 운영 기간 상담 이력과 민원 유형을 분석해 시스템을 보완하고, 문자 안내와 함께 제공되는 링크를 통해 시민 만족도와 개선 의견도 상시 수렴해 정식 서비스에 반영할 예정이다.

김소영 시 여성가족국장은 “전국 최초로 도입한 AI 기반 아동돌봄 보이스봇을 통해 시민들의 돌봄 정보 접근성을 크게 높일 것”이라며 “시범 운영 과정에서 시스템을 지속적으로 고도화해 더욱 편리하고 신뢰할 수 있는 스마트 아동돌봄 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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