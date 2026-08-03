의령군, 군민에 ‘민생안정지원금’ 50만원 지급…10일부터 신청

경남 의령군이 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 군민의 생활 안정을 돕고 지역 경기를 살리기 위해 전 군민을 대상으로 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급한다.

3일 의령군에 따르면 이번 지원은 오태완 의령군수의 민선 9기 대표 민생공약인 ‘오(5)케어’ 정책의 하나로 추진된다.

의령군청 전경. 의령군 제공

지원 대상은 2026년 6월30일 기준 군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자 등 약 2만4600명이다. 총사업비는 125억원 규모다.

지원금은 지역 내 소비 촉진과 골목상권 활성화를 위해 의령사랑상품권(지류형)으로 지급된다. 사용 기한은 올해 12월31일까지다.

신청 기간은 10일부터 9월11일까지다. 지원 대상자는 주소지 관할 읍·면 주민센터를 방문해 신청하면 현장에서 즉시 상품권을 받을 수 있다.

군은 신청 첫 주에 출생연도 끝자리에 따른 요일제를 운영해 혼잡을 막고, 고령자나 장애인 등 거동이 불편한 군민을 위한 ‘찾아가는 방문 신청 서비스’도 함께 제공한다.

또한 원활한 진행을 위해 전담 TF를 구성하고 콜센터 운영 등 사전 준비를 마쳤다.

오태완 의령군수는 “이번 지원금은 군민과의 약속을 지키는 민선 9기 대표 민생정책”이라며 “어려운 시기 군민들이 정책 효과를 피부로 느끼고 지역경제에도 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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