의령군, 군민에 ‘민생안정지원금’ 50만원 지급…10일부터 신청

경남 의령군이 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 군민의 생활 안정을 돕고 지역 경기를 살리기 위해 전 군민을 대상으로 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급한다.
3일 의령군에 따르면 이번 지원은 오태완 의령군수의 민선 9기 대표 민생공약인 ‘오(5)케어’ 정책의 하나로 추진된다.
지원 대상은 2026년 6월30일 기준 군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자 등 약 2만4600명이다. 총사업비는 125억원 규모다.
지원금은 지역 내 소비 촉진과 골목상권 활성화를 위해 의령사랑상품권(지류형)으로 지급된다. 사용 기한은 올해 12월31일까지다.
신청 기간은 10일부터 9월11일까지다. 지원 대상자는 주소지 관할 읍·면 주민센터를 방문해 신청하면 현장에서 즉시 상품권을 받을 수 있다.
군은 신청 첫 주에 출생연도 끝자리에 따른 요일제를 운영해 혼잡을 막고, 고령자나 장애인 등 거동이 불편한 군민을 위한 ‘찾아가는 방문 신청 서비스’도 함께 제공한다.
또한 원활한 진행을 위해 전담 TF를 구성하고 콜센터 운영 등 사전 준비를 마쳤다.
오태완 의령군수는 “이번 지원금은 군민과의 약속을 지키는 민선 9기 대표 민생정책”이라며 “어려운 시기 군민들이 정책 효과를 피부로 느끼고 지역경제에도 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
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