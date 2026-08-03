수기·엑셀 업무를 AI로… 건설기계 재직자 교육 8월 10일 개강

한국건설기계산업협회(회장 문재영)는 중소·중견 건설기계 기업 재직자를 대상으로 하는 '재직자 AI 역량강화 교육'을 오는 8월 10일(월)부터 경기 성남 한국잡월드 등에서 순차 운영한다고 밝혔다.

이번 교육은 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원(원장 박윤규, NIPA)이 전담하는 '산업전문인력 AI역량강화' 사업의 하나로 추진된다.

재직자 교육은 총 4개 과정으로 구성된다. '생성형 AI 업무 자동화 전문가 과정'은 1차수가 8월 10일(월)~13일(목) 및 26일(수)~27일(목), 2차수가 11월 2일(월)~4일(수) 및 16일(월)~18일(수)에 한국잡월드에서 진행된다. '현장 데이터 수집·디지털화 과정'은 8월 18일(화)~21일(금)과 9월 9일(수)~10일(목)에 같은 장소에서 열린다. 협회 회원사 임직원을 위한 기업 맞춤형 과정은 8월 12일(수)부터 9월 30일(수)까지 총 6회에 걸쳐 운영된다.

각 과정은 6일·48시간으로 편성되며, 실습 비중이 70% 이상이다. 모든 실습에는 건설기계 제조 현장과 연계된 데이터와 시나리오가 활용된다. 수료 기준은 총 출석률 80% 이상이다.

교육은 그동안 수기와 엑셀로 관리해 온 제조 현장 업무를 AI·자동화 기술로 전환하는 실무형으로 설계됐다. 교육생들은 ▲생산일보 데이터를 활용한 품질 불량 원인 분석·예측 ▲비전 AI 기반 부품 외관 결함 자동 탐지 ▲AI 기반 납품검수·불량 처리 자동화 ▲수요예측 모델(Prophet·LSTM)을 활용한 부품 발주 자동화 ▲OCR·대규모언어모델(LLM) 기반 수기 점검표 디지털화 및 표준작업절차서(SOP) 자동 생성 ▲노코드 AI 도구 기반 통합 업무 자동화 및 투자수익률(ROI) 분석 등을 단계별로 실습하게 된다.

실습은 별도의 개발 인력 없이 노코드 도구로 진행돼, 기업이 보유한 엑셀·생산일보·검사 성적서 등 기존 데이터를 그대로 활용해 대시보드, 웹앱, AI 모델, 자동화 워크플로우를 직접 구현할 수 있다.

이번 과정은 일반적인 AI 기초교육과 달리 기업 수요조사 결과를 반영해 산업 특화 실습 중심으로 설계됐다. AI 전문 강사와 한국건설기계연구원, 대학 교수 등 산업 전문가가 과정 설계에 공동 참여해 현장 실무와 AI 기술을 접목한 커리큘럼을 마련했다. 특히 단순 이수에 그치지 않고, 교육 이후 기업별 AI 적용 가능성 진단과 자사 문제 해결형 AI 실행계획서(Action Plan), 6개월 도입 로드맵 수립까지 이어지도록 한 점이 특징이다.

재직자 교육은 개강 전부터 신청이 이어져 '생성형 AI 업무 자동화 전문가 과정' 1·2차수와 '현장 데이터 수집·디지털화 과정' 1차수, 기업 맞춤형 과정 1차수 등 4개 차수의 모집이 이미 마감됐다. 현재 '현장 데이터 수집·디지털화 과정'과 기업 맞춤형 과정 2차수 모집이 진행 중이며, 교육 신청과 세부 일정은 운영기관인 크라우드아카데미 홈페이지에서 확인할 수 있다.

협회 관계자는 "수기 문서와 숙련자의 경험을 디지털 자산으로 전환하는 것은 중소·중견 건설기계 기업의 오랜 과제였다"며 "별도 개발자 없이도 현장 데이터를 곧바로 활용할 수 있는 실습 중심 과정인 만큼 품질·생산·검수·정비 업무의 디지털 전환에 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.

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