美日, 엔화약세 저지 개입 동시 인정…"추가 공동개입도 불사"

미국과 일본이 엔화 약세 저지를 위해 시장에 개입했다고 동시에 공식 인정하면서, 필요시 추가 공동 개입에 나서겠다고 선언했다.



두 나라 정부가 외환시장 공동 개입을 인정한 것은 동일본 대지진 직후인 2011년 3월 이후 15년 만이다.

스콧 베선트 미국 재무장관. EPA연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관은 2일(현지시간) 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발표한 성명에서 "우리는 엔화의 상당한 저평가를 시정하기 위한 일본 정부의 단호한 시장 및 통화 정책 조치를 강력히 지지한다"고 밝혔다.



그는 "지난 7월 31일 공조된 외환 시장 개입은 무질서한 엔화 변동성에 대응했다"며 "재무부는 일본 재무성 및 일본은행과 긴밀히 소통하며 예의주시하고 있으며, 추가적인 공동 개입 참여에 주저하지 않을 것"이라고 했다.



아울러 "외국통화당국(FIMA) 대상 레포 기구(Repo Facility)는 중요한 장치로, 향후 수개월 내에 이 규모가 확대되기를 권장한다"고 덧붙였다.



FIMA 레포는 미 연방준비제도(Fed·연준)가 각국 중앙은행이 보유한 미국 국채를 담보로 달러화를 대출해주는 환매조건부 달러화 대출이다.



도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 앞서 기자들과 만나 일본과의 관계를 고려해 미국이 엔/달러 시장에 개입했다고 인정했다.



트럼프 대통령은 "일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고, 약간의 도움이 필요했다. 그리고 우리는 언제나 일본을 위해 존재한다"고 말했다.

지난 7월 31일 일본 도쿄의 외환거래업체 가이타메닷컴 거래소에 표시된 엔/달러 환율. 로이터연합뉴스

베선트 장관의 발표에 발맞춰 일본 가타야마 사쓰키 재무상도 미국과 일본 정부가 공동으로 지난달 31일 엔화 매수 개입을 실시했다고 밝혔다.



교도통신과 NHK에 따르면 3일 가타야마 재무상은 담화문을 통해 이같이 발표하며 이번 공동 개입이 작년 9월 발표한 미일 재무장관 공동성명에 따라 실시된 것이라고 설명했다.



가타야마 재무상은 이번 개입이 "최근 나타난 엔화의 과도한 변동과 무질서한 움직임에 대처한 것"이라며 미국과 긴밀한 소통을 유지하면서 "앞으로의 추가 공동 개입에도 주저하지 않겠다"고 강조했다.



아울러 일본은 앞으로 보유 중인 미국 국채를 매각하지 않더라도 미국 국채를 담보로 달러 자금을 충분히 조달할 수 있는 연준의 제도를 활용할 예정이라고 밝혔다.



엔/달러 환율은 지난달 말 164엔에 육박해 엔화 가치가 약 40년 만의 최저로 떨어진 바 있다.

<연합>

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