아옳이, 한의사 남자친구와 첫 만남 공개… “잘생긴 한의사분이 떴다”

모델 겸 인플루언서 아옳이가 현재 교제 중인 한의사 남자친구와 처음 인연을 맺게 된 과정을 직접 설명했다.

모델 겸 인플루언서 아옳이가 현재 교제 중인 한의사 남자친구와 처음 인연을 맺게 된 과정을 직접 설명했다. 아옳이

2일 공개된 자신의 유튜브 콘텐츠에서 아옳이는 남자친구와의 첫 만남부터 연인으로 발전하기까지의 이야기를 전하며 당시를 떠올렸다. 영상은 ‘첫만남썰......푼다’라는 제목으로 게재됐다.

아옳이에 따르면 모든 시작은 우연히 유튜브 영상을 시청하게 된 것이었다. 건강과 다이어트 정보를 찾아보던 그는 알고리즘을 통해 “잘생긴 한의사분이 떴다”고 밝혔다. 이후 잊고 지냈지만 몇 달 후 직원들과 가진 점심 식사 자리에서 한 직원이 “잘생긴 한의사 분을 봬서 그 한의원 추나 치료를 10회 끊었다”고 얘기했다고.

자리에서 해당 한의사의 사진을 보게 된 아옳이는 영상을 시청했던 기억이 떠올랐고, “제가 더 잘생긴 분 보여드리겠다”고 함께 있던 직원들에게 해당 영상을 보여줬다. 직원들은 “직접 한의원에 가보는 것도 좋겠다”는 반응을 보였다고 한다.

이후 혼자 한의원의 위치를 찾아본 아옳이는 병원이 분당에 있다는 사실을 확인했다. 당시 자신 역시 분당에 거주하고 있었던 만큼 집과 가까운 곳이라는 점이 신기하게 느껴졌다고 설명했다.

그로부터 몇 달 뒤 체중 관리가 필요하다고 생각한 아옳이는 해당 한의원을 직접 방문했다. 그는 차려입고 병원을 찾았으며, 원장과는 다이어트 상담만 진지하게 진행했다고 말했다. 다이어트에 대한 상담 외에는 특별한 대화나 분위기가 있었던 것은 아니었다고도 덧붙였다.

진료를 마치고 돌아가기 직전 원장은 “예전부터 팬이었다”는 인사를 건넸고, 아옳이는 감사의 뜻만 전한 뒤 그대로 귀가했다고 밝혔다.

이후 원장으로부터 사회관계망서비스(SNS) 다이렉트 메시지가 도착했다. “약 잘 드시고 계시냐”, “2차 약 받으러 오셔야죠”라는 추가 처방을 위한 방문을 안내하는 내용이었지만, 바쁜 일정 탓에 병원을 다시 찾지 못했고 그렇게 약 3~4개월이 흘렀다고 전했다.

두 사람의 관계가 가까워진 계기는 예상치 못한 사회관계망서비스(SNS) 메시지였다. 아옳이가 자신의 한강이 보이는 집 풍경을 촬영해 스토리에 올리자 원장이 메시지를 보내 자신의 집에서도 비슷한 전망이 보인다는 사진을 함께 전달했다는 것이다.

대화를 이어가던 두 사람은 서로의 집이 불과 5분 거리라는 사실도 알게 됐다. 가까운 거리에 살고 있다는 공통점을 계기로 그는 자연스럽게 연락을 이어갔고, 이후 같이 밥을 먹고 만남을 가지며 연인으로 발전했다고 전했다.

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