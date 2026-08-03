SBS ‘재벌X형사2’ 7일 첫방…안보현·정은채 돈발 공조 재개

SBS는 금토드라마 ‘재벌X형사2’를 오는 7일 오후 9시 50분 첫 방송한다고 3일 밝혔다.

‘재벌X형사2’(제작 스튜디오S, 빅오션이엔엠, 비에이 엔터테인먼트)는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현)와 새 팀장 주혜라(정은채)의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌한 공조 수사극이다. 2024년 1월부터 3월까지 방송한 ‘재벌X형사’의 후속편이다.

강력팀 형사가 된 재벌 3세라는 참신한 설정과 돈을 수사의 치트키로 활용하는 독창적인 세계관으로 최고 시청률 11%(닐슨코리아 수도권 기준)를 기록하며, SBS의 대표 시즌제 IP로 자리매김했다. 악랄한 범인들을 소탕하기 위해 전용 헬기와 슈퍼카, 첨단 장비 등 물적 자원은 물론 유명 셀럽 등 인적 자원까지 총동원하는 수사는 화려한 볼거리와 스타일리시한 액션을 선사했다.

여기에 안보현이 완성한 인생 캐릭터 ‘진이수’를 비롯해 개성 넘치는 캐릭터 군상과 매회 예측을 뛰어넘는 이색 사건들이 어우러져 차별화된 재미를 완성했다. 코믹과 위트, 적재적소의 카메오 플레이가 더해진 경쾌함으로 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 한 점도 호평받았다.

이번 ‘재벌X형사2’는 한층 업그레이드된 스케일과 재미를 예고하고 있다. ‘정식 형사’로 거듭난 재벌형사 진이수는 더욱 교묘해진 범죄자들을 소탕하기 위해 전용기까지 띄우는 하이엔드 수사력으로 카타르시스를 선사한다. 여기에 강력1팀장 주혜라가 새롭게 합류해 강하서 강력1팀의 관계성과 팀워크 역시 한층 풍성해질 전망이다.

또 ‘사제 폭탄 테러 사건’을 필두로 거대하고 기상천외한 사건 에피소드들이 예고돼 흥미를 더한다. 미스터리한 재벌 캐릭터 ‘유성원’ 역의 유승호를 비롯해 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 스타들의 특별 출연도 예정돼 있다.

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