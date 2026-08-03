검색

[내일날씨] 낮 최고 37도 무더위…오후 전국 곳곳 소나기

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

요일인 4일에는 낮 최고기온이 37도에 이르는 등 무더운 날씨가 이어지겠다.

아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 31∼37도로 예보됐다.

 

기록적 폭염이 이어지는 2일 부산 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다.
기록적 폭염이 이어지는 2일 부산 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다.


당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 등 무더위와 열대야가 이어지겠다.

오후부터 저녁 사이 충청권과 전라권, 경상 서부 내륙, 제주도 산지·중산간에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 대전·세종·충남과 충북, 경북 서부 내륙, 경남 서부 내륙 5∼40㎜, 광주·전남과 전북 5∼60㎜, 제주도 산지·중산간 5㎜ 안팎이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.


다음은 4일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [맑음, 맑음] (27∼37) <0, 0>

▲ 인천 : [맑음, 맑음] (27∼35) <0, 0>

▲ 수원 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>

▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (25∼37) <0, 0>

▲ 강릉 : [흐림, 구름많음] (25∼32) <30, 20>

▲ 청주 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼36) <0, 60>

▲ 대전 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼37) <0, 60>

▲ 세종 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼37) <0, 60>

▲ 전주 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼35) <0, 60>

▲ 광주 : [맑음, 구름많고 가끔 소나기] (26∼36) <0, 60>

▲ 대구 : [맑음, 맑음] (26∼36) <0, 0>

▲ 부산 : [맑음, 맑음] (26∼34) <0, 0>

▲ 울산 : [맑음, 맑음] (26∼34) <10, 0>

▲ 창원 : [맑음, 맑음] (26∼34) <0, 0>

▲ 제주 : [맑음, 맑음] (27∼34) <10, 10>

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

안유진, 일상도 화보 같네…튜브톱 입고 상큼 미모 폭발 [N샷]
  • 안유진, 일상도 화보 같네…튜브톱 입고 상큼 미모 폭발 [N샷]
  • '13㎏ 감량' 강미나, 상큼 미모
  • 장원영, 뉴욕 메츠 유니폼도 '찰떡'
  • 이효리, 독보적인 분위기