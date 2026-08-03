“AI도 흉내 못 낼 청춘의 무대”…대한민국 대학연극제 24일간의 대장정 폐막

전국 청년 연극인들의 뜨거운 열정과 자유로운 상상력으로 경기 용인시를 물들인 ‘제3회 대한민국 대학연극제’가 24일간의 대장정을 마무리했다.

3일 용인시에 따르면 전날 용인시평생학습관 큰어울마당에서 대학생 연극인과 연극계 관계자, 시민 등 400여명이 참석한 가운데 대학연극제 폐막식이 열렸다.

2일 용인시평생학습관 큰어울마당에서 제3회 대한민국 대학연극제 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

대한민국 대학연극제는 참가자들이 일정 기간 용인에 머물며 합숙과 작품 활동, 교류 프로그램을 함께하는 국내 유일의 체류형 대학생 연극 축제다. 올해는 전국 49개 대학팀이 응모해 치열한 경쟁을 거쳐 14개 팀이 본선 무대에 올랐다.

이번 연극제는 작품성과 흥행 모두에서 성과를 거뒀다. 본선 14개 작품 공연은 사전 예매 단계에서 전석 매진을 기록했으며, 평균 객석 점유율은 89.2%로 지난해(85%)보다 4.2%포인트 상승했다.

폐막식 심사 결과 경희대, 중앙대, 동아방송예술대, 인천대, 경성대 등 5개 대학이 최고 평가를 받아 ‘베스트5’상을 받았다. 무대 연기 앙상블상은 동양대, 무대 스태프 앙상블상은 대진대에 돌아갔다.

이상일 용인시장이 2일 용인시평생학습관 큰어울마당에서 ‘제3회 대한민국 대학연극제’ 폐막선언을 하고 있다. 용인시 제공

이상일 시장은 격려사에서 “20여일간 청년들이 무대에서 보여준 열정과 상상력, 창발성은 인공지능(AI)이 결코 흉내 낼 수 없는 가치”라며 “반도체 중심도시로 도약하는 용인시가 젊은 예술인들의 도전과 성장을 이끄는 든든한 무대가 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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