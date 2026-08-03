수원 출신 아이돌이 콕 짚은 ‘진짜 수원’…영상으로 매력 알린다

경기 수원시가 수원 출신 K-팝 아이돌과 손잡고 재미와 감성을 더한 예능형 홍보 영상으로 도시 브랜드 알리기에 나섰다.

3일 수원시에 따르면 시는 홍보대사인 걸그룹 리센느(RESCENE)의 멤버 리브(LIV)가 출연하는 홍보 영상 ‘리브의 수원: 리브가 콕 찝은 찐 수원 목록’을 공식 유튜브와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 최근 공개했다.

수원시 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느. 수원시 제공

이번 영상은 기존 지자체 홍보물의 정형화된 틀에서 벗어나 ‘1분 빠른 퀴즈’ 형식을 도입했다. 수원 출신인 리브가 퀴즈를 풀며 지역의 대표 먹거리와 관광 명소, 체험거리, 대표 축제 등을 자연스럽게 소개한다. 현장감을 살린 자막과 즉석 반응을 배치해 젊은 세대의 몰입도를 높였다.

시는 대대적인 관광객 유치 캠페인인 ‘2026~2027 수원 방문의 해’를 앞두고 글로벌 팬덤을 보유한 리센느의 온라인 확산력을 적극적으로 활용한다는 구상이다. 지난 6월 수원시 홍보대사로 위촉된 리센느는 이번 영상을 시작으로 주요 축제 및 관광 자원 알리기에 지속해서 참여할 예정이다.

제작된 영상은 유튜브뿐만 아니라 수원역, 스포츠 경기장 전광판, 아파트 디지털 게시판(DID) 등 도심 주요 매체에서 상영된다.

시 관계자는 “리센느와 협력해 수원의 매력을 널리 알려 도시 브랜드 인지도를 높이고 관광객 방문으로 이어지도록 홍보에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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