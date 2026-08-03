“수학 난제 10개 해결” 오픈AI, 차세대 AI 모델 ‘아스트라’ 깜짝 예고

챗GPT 개발사 오픈AI는 내부 시험 중인 차세대 인공지능(AI) 모델 ‘아스트라’를 활용해 최소 10년 이상 미해결 상태로 남았던 수학 난제 10가지를 해결했다고 2일(현지시간) 밝혔다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). AP연합뉴스

오픈AI에 따르면 아스트라가 해결한 난제는 고차원 기하학, 대수학의 한 분야인 군론(group theory), 양자 복잡도 등 다양한 수학 분야에 걸쳐 있다.

오픈AI는 “이 문제들은 각 수학 분야에서 상당한 관심을 받고 있다”며 “몇몇 문제는 수학 전반에 걸쳐 폭넓은 관심을 불러일으키고 있다”고 강조했다.

아울러 오픈AI는 아스트라가 제시한 논리를 수학 증명 검증도구인 ‘린’ 형태로 규격화해 공개했다.

특히 오픈AI는 아스트라가 이들 문제의 해법을 찾는 데 사용한 전체 연산 비용을 ‘GPT-5.6 솔’의 응용프로그램인터페이스(API) 이용 요금 기준으로 계산하면 2000달러(약 290만원) 수준이라고 설명했다.

이와 관련해 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 워싱턴DC의 정관계 인사와 규제 당국자들에게 최근 아스트라 모델을 직접 시연했다고 보도했다.

보도에 따르면 올트먼 CEO는 어려운 문제 해결을 위해 여러 에이전트가 오랜 기간에 걸쳐 함께 협력하는 능력을 탑재했다며 아스트라를 소개한 것으로 알려졌다.

최근 GPT-5.6을 출시하면서 오픈AI는 성능별로 ‘솔(태양)’, ‘테라(지구)’, ‘루나(달)’ 등 천체 관련 이름을 붙였는데, 별을 뜻하는 아스트라도 GPT의 세부 모델 명칭일 것으로 추정된다.

다만, 오픈AI가 아스트라를 GPT-5.6, 5.7 등 5 시리즈의 추가 모델로 내놓을지, GPT-6로 선보일지 등은 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌다.

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