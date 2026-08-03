낮 최고 39도 무더위…강원·충북 일부 소나기

월요일인 3일은 낮 최고기온이 39도에 이르는 등 무더운 날씨를 보이겠다.



이날 낮 기온은 33∼39도로 예보됐다.

한 시민이 햇볕을 피해 그늘 아래를 걷고 있다. 연합뉴스

당분간 기온은 최저 22∼25도, 최고 28∼33도인 평년 기온보다 높겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 26.5도, 인천 27.1도, 수원 24.5도, 춘천 24.6도, 강릉 27.1도, 청주 26.3도, 대전 25.0도, 전주 26.4도, 광주 26.6도, 제주 26.8도, 대구 27.0도, 부산 28.6도, 울산 25.9도, 창원 27.5도 등이다.



강원남부내륙과 충북북부에는 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 5∼10㎜다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



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<연합>

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