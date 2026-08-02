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鄭, 부울경서 1위… 金과 1%P差 초접전

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울산·부산·창원=변세현 기자, 이도형 기자

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충청 내준 정청래, 김민석에 설욕
누적 득표율 鄭 45.5% 金 44.5%

더불어민주당 8·17 전당대회 첫 주 순회 경선 결과 정청래 후보가 누적 5만5518표(45.51%)를 얻어 김민석 후보(5만4307표·44.52%)를 1211표 차로 앞섰다. 두 후보의 득표율 격차는 0.99%포인트에 불과해 초박빙 양강 구도가 형성됐다.

 

김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 2일 경남 창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 열린 더불어민주당 당대표·최고위원 합동연설회에서 기념사진 찍고 있다. 뉴시스
김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 2일 경남 창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 열린 더불어민주당 당대표·최고위원 합동연설회에서 기념사진 찍고 있다. 뉴시스

정 후보는 이날 전당대회 두 번째 순회 경선인 부산·울산·경남(PK) 권리당원 투표에서 2만5189표(46.65%)를 얻어 2만3675표(43.85%)를 기록한 김 후보를 제치고 1위를 차지했다. 송영길 후보는 5129표(9.50%)를 기록했다. 지역별로 정 후보는 부산과 경남에서, 김 후보는 울산에서 1위를 차지했다.

전날 치러진 충청권 권리당원 투표에서는 김 후보가 3만632표(45.06%)를 얻어 정 후보(3만329표·44.61%)를 303표 차로 앞섰다. 송 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다. 지역별로 김 후보는 충남과 충북에서, 정 후보는 대전과 세종에서 각각 1위를 차지했다.

김 후보가 충청권에서 정 후보를 앞섰지만 정 후보가 PK에서 누적 선두를 되찾으면서 두 후보의 팽팽한 양강 구도가 이어졌다. 민주당은 경남지역 당원투표에서는 5%의 가산점을 적용하기로 했는데, 이날 발표에서는 해당 가산점이 적용되지 않았다.

함께 치러진 최고위원 경선에서는 최민희 후보가 충청권에 이어 PK에서도 2만4696표(22.87%)를 얻어 1위를 차지했다. 누적 득표에서도 최 후보가 5만5080표(22.58%)로 선두에 올랐다. 박선원 후보가 4만38표(16.41%)로 2위를 기록했고 한민수(3만5282표·14.46%), 서미화(3만3478표·13.72%), 김용(3만277표·12.41%) 후보가 뒤를 이어 당선권인 5위 안에 들었다.


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