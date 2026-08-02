정청래, 與대표 경선 부울경 당원투표서 1위…김민석 연승 저지

더불어민주당 대표 선출을 위한 2일 부산·울산·경남(부울경) 순회경선에서 정청래 후보가 김민석 후보를 누르고 승리했다.



민주당은 순회경선 이틀째인 이날 울산과 부산, 경남 창원에서 합동연설회를 한 뒤 부울경 권리당원 투표 결과를 발표했다.

더불어민주당 당권 주자인 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 의원이 2일 부산 벡스코에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다.

각 후보의 득표수를 집계한 결과 정 후보는 부울경에서 46.65% 득표율로 김 후보(43.85%)를 2.8%포인트 차이로 앞섰다.



송영길 후보의 득표율은 9.5%였다.



이들 수치에 경남 득표에 대한 가중치는 반영되지 않았다.



앞서 민주당은 경남을 경북·대구와 함께 전략지역으로 선정하고, 이들 지역의 대의원·권리당원 득표에 5%의 가중치를 두기로 했다. 전략지역 가중치는 순회경선 종료 뒤 8·17 전당대회에서 득표율을 최종 집계할 때 적용될 예정이다.



이날 부울경 투표 결과로 정 후보는 충청권에서 치러진 첫 순회경선에서의 석패를 만회하고 반전 모멘텀을 마련할 수 있게 됐다는 평가다.



정 후보는 전날 자신의 고향인 충청권 투표에서 김 후보에게 0.44%포인트 차이로 밀리면서 초반 '대세론' 형성 전략에 일단 제동이 걸리게 됐단 관측이 나온 바 있다.

송영길, 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 울산 울주군 삼남면 울산전시컨벤션센터 3층 컨벤션홀에서 열린 더불어민주당 당대표 및 최고의원 후보자 선출을 위한 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다.

1인1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다.



지역 순회 경선에서는 권리당원 투표 결과만 공개된다.



권리당원을 제외한 대의원(17일 온라인 투표)·국민(15∼16일 여론조사) 투표 결과는 지역별 순회 경선을 끝내고 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.



당 대표 경선은 선호투표제로 치러진다. 이는 전체 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지