‘오디세이’ 용아맥 티켓 10만원까지…영화 암표 기승에도 처벌은 ‘사각지대’

영화 '오디세이'. 유니버설 픽쳐스

크리스토퍼 놀런 감독의 신작 영화 ‘오디세이’가 흥행 기대작으로 떠오르면서 아이맥스(IMAX) 상영관 티켓을 웃돈에 되파는 암표 거래가 확산하고 있다.

공연·스포츠와 달리 영화는 온라인 암표를 직접 규제할 법적 근거가 부족해 제도 개선 필요성이 커지고 있다.

2일 영화계에 따르면 최근 중고나라와 번개장터 등 중고거래 플랫폼에는 ‘오디세이’ 아이맥스 티켓을 판매한다는 게시글이 잇따라 올라오고 있다.

특히 CGV용산아이파크몰 아이맥스관인 이른바 ‘용아맥’의 인기 좌석은 장당 10만원에 거래되는 사례도 확인됐다. 해당 상영관의 아이맥스 티켓 가격이 1만7000~2만1000원 수준인 점을 감안하면 정가의 약 5배에 달하는 금액이다.

일부 판매자는 한 회차에서 10장이 넘는 티켓을 내놓는 등 매크로 프로그램을 이용한 대량 예매가 의심되는 사례도 나타나고 있다.

‘오디세이’는 영화 역사상 처음으로 전편을 아이맥스 카메라로 촬영한 작품으로, 아이맥스 상영관 선호도가 특히 높다. 국내에서는 1.43대 1 화면비를 제대로 구현하는 것으로 알려진 CGV용산아이파크몰 아이맥스관에 예매가 집중되고 있다.

이 같은 현상은 해외에서도 나타났다. 미국에서는 일부 70㎜ 아이맥스 필름 상영관 티켓이 정가의 30배가 넘는 1000달러(약 144만원)에 거래됐다는 외신 보도도 나왔다.

번개장터에 올라온 판매글(왼쪽)과 중고장터에 올라온 판매글(오른쪽). 각 홈페이지 갈무리

문제는 영화 암표를 제재할 제도가 공연이나 스포츠 분야보다 상대적으로 미흡하다는 점이다.

공연법과 국민체육진흥법 개정으로 공연과 스포츠 입장권 암표는 이달부터 강력한 제재를 받게 되지만, 영화는 오프라인 암표만 경범죄처벌법 적용이 가능하고 온라인 거래를 직접 규제할 법적 근거는 사실상 없는 상황이다.

현재 극장들은 자체 모니터링을 통해 대응하고 있다. CGV는 비정상적인 예매 행위와 티켓 부정 거래를 상시 점검하고 있으며, 이용약관 위반이 확인될 경우 계정 이용 제한 등 조치를 하고 있다고 밝혔다.

영화계에서는 특별관 수요가 집중되는 대작이 잇따라 등장하는 만큼 영화 분야에서도 암표 근절을 위한 제도 보완이 필요하다는 목소리가 나온다.

이 같은 이유로 영화계에서는 영화 분야에도 공연·스포츠 수준의 암표 규제가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

실제 국회에는 영화 입장권을 정가보다 높은 가격에 판매하거나 알선하는 행위를 금지하는 내용의 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 개정안이 발의돼 현재 국회 문화체육관광위원회에 계류 중이다.

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