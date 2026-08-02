초유의 42.5도… 양산 ‘극한 폭염’

2일 경남 양산 기온이 결국 42도를 넘겼다. 122년 국내 기상관측 사상 초유의 일이다. 양산은 지난달 29일부터 5일 연속 극값을 경신 중이다. 양산의 극한 더위 수위가 연일 오름세인 건 분지 지형·서풍·맑은 날씨라는 3요소로 인해 열이 충분히 빠져나가지 못하고 계속 쌓이고 있기 때문이다. 기상청에 따르면 양산 기온은 이날 오후 4시 기준으로 최고기온 42.5도(오후 1시26분)를 기록했다. 국내에서 근대적인 기상관측은 1904년 시작했는데 이날 양산보다 높은 기온이 기록된 적은 없었다.

경남 양산지역 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 2일 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 연합뉴스

기상청이 1973년 이후 자동기상관측장비(AWS) 관측값을 정리한 걸 보면 2018년 8월1일 경기 광주시 초월읍 지월리와 서울 강북구에서 각각 41.9도, 41.8도를, 2024년 8월4일 경기 여주시 금사면에서 41.6도 등 41도 이상 기록은 확인되나 42도대는 없었다.



양산은 지난달 26일 최고기온이 39.3도를 찍어 2024년 8월3일 기록(39.3도)를 제치고 1위 기록을 새로 세운 바 있다. 사흘 만인 지난달 29일 40.3도로 기록을 갈아치우더니 30일 40.3도, 31일 41.4도, 8월1일 41.6도, 2일 42.5도(잠정)로 5일 연속으로 극값을 경신했다. 기상 관측값은 과거 기록과 동일할 경우 최근 기록을 상위 순위로 둔다.



현재 ‘이중 고기압’이 마치 ‘두 겹 이불’처럼 한반도 상공을 덮고 있는 상황이다. 중하층에 덥고 습한 북태평양고기압이 강화하면서 하층에 따뜻하고 습한 서풍 계열 바람을 유입시키고 있다. 상층에는 장마철 종료 후 확장한 티베트고기압으로 인해 기온이 올라가고 있다.

특히 분지 지형인 양산의 경우 북서풍이 계속되면서 푄현상으로 인해 고온건조한 공기가 연일 축적되고 있다는 게 기상청 설명이다. 푄현상은 공기 덩어리가 높은 산맥을 타고 넘을 때 온도가 올라가고 건조해지는 기상 현상이다. 여기에 우리나라 동쪽에 맑은 날씨가 계속되면서 특히 양산을 포함한 경남 내륙 가열도 심화 중이다.

이렇게 쌓인 열이 해가 지면 충분히 빠져나가야 하지만 분지 특성상 양산 주변으로 지상 바람이 계속 수렴하면서 그러지 못하는 상황이다. 결국 아침 시작 기온이 차차 상승하면서 연속적인 극값 경신이란 결과를 낳고 있는 것이다. 실제 양산 일 최저기온은 지난달 31일 26.9도를 기록한 데 이어 이날 28.3도까지 올랐다.

기상청은 이뿐 아니라 장마철 현저히 적은 강수량·강우일수도 양산 등 경남 내륙 기온을 올리는 데 큰 역할을 하고 있다며 “평년 대비 일사량이 크게 누적됐고, 건조한 토양 또한 기온 상승에 기여하고 있다”고 설명했다. 실제 양산의 지난달 합계 일사량은 ㎡당 582.49MJ로 평균 7월 일사량(㎡당 428.7MJ)보다 약 36% 많았다.

텅 빈 서울 도심… 인파 가득한 해운대 본격적인 여름휴가철을 맞은 2일 서울 세종대로(왼쪽 사진)가 한산한 모습을 보이고 있다. 이날 오후 전국적으로 기록적인 폭염이 계속된 가운데 부산 해운대구 해운대해수욕장에는 피서객이 몰려 북적이고 있다. 이재문 기자·뉴시스

이런 요인으로 인해 이날 양산뿐 아니라 경남 내륙 곳곳 한낮 기온이 40도를 넘었다. 오후 4시 기준으로 경남 창원(북창원)·양산(상북) 최고기온이 41.0도, 김해 40.7도, 창원(마산회원)·밀양·부산 북구 40.6도, 경남 의령 40.4도, 경북 경주 40.3도, 경남 합천(청덕)·부산(북부산) 40.2도, 경남 김해(생림) 40.1도, 부산 금정구·경남 창녕(도천) 40.0도였다.

경남권 온열질환자 수도 서울을 넘어섰다. 질병관리청에 따르면 올해 응급실 온열질환감시체계가 가동된 5월15일부터 지난달 31일까지 온열질환자는 모두 1781명(사망 13명)이다. 지역별로 보면 경기가 372명으로 가장 많았으며, 경북 182명, 전남광주 163명, 경남 161명, 서울 158명 등으로 나타났다. 특히 역대 최고 기온을 연달아 기록한 양산이 있는 경남 지역은 지난달 31일에만 12명의 온열질환자가 신고돼 경기에 이어 두 번째로 많았다. 하루 사이 경남은 올해 온열질환자 수가 서울을 넘어섰다.

폭염에 따른 사고는 계속 잇따르고 있다. 경북도소방본부에 따르면 이날 오전 8시5분쯤 폭염경보가 발령된 경북 봉화군 명호면 청량산에서 산행 중이던 50대 A씨가 갑자기 쓰러져 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 전날 오후 3시쯤 충북 영동군 월류봉 둘레길 주차장에서는 폭염 속 밀폐된 차 안에서 휴식을 취하던 50대 B씨가 숨진 채 발견됐다.

한성숙 국무총리가 7월31일 서울 종로구 세종대로 정부서출청사에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

이날 오전 11시 기준으로 최상위 폭염특보인 폭염중대경보가 발효된 곳은 전남 보성·여수·광양, 경북 경산·경주중북부, 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·사천, 대구 중부·달성남부, 부산(동부 제외), 울산 등 19곳이다. 지난 6월1일부터 8월1일까지 열대야일수는 10.1일로 역대 1위 기록을 이어가는 중이다. 한성숙 국무총리는 이날 범부처 폭염 대응을 긴급 지시했다. 행정안전부는 이날 오후 1시를 기해 중앙재난안전대책본부를 2단계로 격상했다.

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