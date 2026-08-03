성시경, 조현아에 “너랑 나 정도 나이가 되면 비밀연애는 안 들킨다”

가수 조현아가 평소 이상형으로 꼽아온 성시경과 특별한 만남을 갖는다. 캠핑장에서 그는 성시경을 초대해 함께 시간을 보내면서 남다른 팬심을 드러낸다.

가수 조현아가 평소 이상형으로 꼽아온 성시경과 특별한 만남을 갖는다. 캠핑장에서 그는 성시경을 초대해 함께 시간을 보내면서 남다른 팬심을 드러낸다. SBS Entertainment

2일 방송되는 SBS 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 조현아와 성시경이 캠핑을 함께하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 공개된다.

이날 올라온 선공개 영상에 따르면 성시경이 조현아에게 이상형을 묻자, 조현아는 “오빠라고 말했다”고 전하며 “듬직하고 남자다운 사람이 좋다”고 설명했다. 이어 “모르겠는 사람이 좋다”고 덧붙였다. “알겠는 사람에게는 궁금증이 없다”고.

이에 성시경은 “무슨 말인지 알겠다”면서 “나도 그래서 외국어를 잘하는 사람이 좋다”, “내가 모르겠는 사람”이라며 그의 말에 호응했다.

스튜디오에 출연한 임수향은 “전혀 다른 직종에 계신 분들 보면 멋있어 보인다”고 두 사람의 대화에 공감하기도 했다.

두 사람은 함께 시간을 보내며 연애와 관련된 생각도 허심탄회하게 나눴다. 싸울 때 논리적인 모습에 대해 이야기를 나누면서 조현아는 “엄청 애교 있는 여자가 그냥 미안하다고 하라고 반복해서 말하면 어떠냐”는 구체적인 질문을 던저 성시경을 당황하게 하기도 했다. 이 과정에서 성시경은 “네가 뭘 잘못했냐”고 답하며 이성적인 답변을 냈다.

또 조현아는 “하나만 물어봐도 되냐”고 그에게 비밀연애 관련 질문을 덧붙였다. 성시경은 “비밀로 하면 비밀 연애다”고 답하면서 “너랑 나 정도 나이가 되면 비밀연애는 안 들킨다”고 자신감을 드러냈다.

이어 조현아는 “성시경 조현아 연애에 관심이 없다는 소리냐”는 말을 건네며 묘한 분위기를 만들었다. 여기에 성시경은 “각자 연애를 말 한 것”이라고 철벽을 치며 웃음을 자아냈다.

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